Enthüllt! So teuer wird Kyle Walker für den FC Bayern

IMAGO/Pedro Soares

Kyle Walker könnte bald zum FC Bayern wechseln

Neben Harry Kane von den Tottenham Hotspur und Min-jae Kim von der SSC Neapel gilt Kyle Walker von Champions-League-Sieger Manchester City als der dritte große Name, den der FC Bayern im laufenden Transfersommer unbedingt verpflichten will. Laut eines jüngsten Medienberichts könnte die Angelegenheit in die entscheidende Phase gehen.

Nach Informationen von "Sky" sollen sich die Klubs nämlich mittlerweile auf die grundsätzlichen Rahmenbedingungen geeinigt haben, zu denen der englische Nationalspieler aus Manchester nach München wechseln könnte.

Vertragsdauer und Gehalt für den 33-jährigen Außenverteidiger sollen demnach bereits ausgehandelt worden sein.

Auch die Ablösesumme, die der FC Bayern für seinen Wunschspieler zu bezahlen hätte, steht dem Sender zufolge bereits fest. Manchester City soll 15 Millionen Euro Sockelablöse für Walker kassieren, die mit Bonuszahlungen noch weiter anwachsen könnte.

Einem Transfer soll nur noch die Zusage Kyle Walkers selbst im Wege stehen. Stimmt die Spielerseite den Bedingungen ebenfalls zu, kann schon bald Vollzug gemeldet werden, hieß es weiter.

Walker wurde mit Manchester City schon fünfmal englischer Meister

Walker wird schon seit Wochen beim FC Bayern gehandelt und soll einer der Wunschspieler von Cheftrainer Thomas Tuchel sein. Trotz seines fortgeschrittenen Alters galt er bis zuletzt noch als einer der schnellsten Spieler der gesamten Premier League.

Mit Manchester City gewann der Rechtsverteidiger zuletzt das Triple aus Champions League, englischer Meisterschaft und FA-Cup. Mit 76 Länderspieleinsätzen für England verfügt er außerdem auf eine große internationale Erfahrung.

Walker besaß bis zuletzt noch einen laufenden Vertrag bis 2024 bei den Cityzens, für die er bereits seit 2017 aufläuft. Gleich fünfmal wurde er mit Manchester City schon englischer Meister.