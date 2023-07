Barca? Liverpool? Eintracht-Juwel vor Wechsel zu Topklub

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Eintracht Frankfurt verliert wohl eines seiner größten Talente

Eintracht Frankfurt blickt mit seiner U17-Mannschaft auf eine starke Saison zurück und erreichte in der Bundesliga Süd/Südwest einen starken vierten Platz. Als eine der größten Entdeckungen galt dabei Kebir Ali Canpolat, der den Klub nun allerdings verlassen wird. Das Who is Who aus Fußball-Europa soll bereits Schlange stehen.

Der 16-jährige Youngster der Eintracht kam in seinen 17 Einsätzen für die Frankfurter B-Jugend auf hervorragende 19 Torbeteiligungen. Elfmal traf der Flügelspieler selbst, achtmal legte er einen SGE-Treffer auf.

Wie es nun in einem "Sky"-Bericht hieß, verzichtete der Teenager darauf, weiter bei den Adlerträgern zu verlängern. Stattdessen wird es den türkischen U17-Nationalspieler wohl ins europäische Ausland ziehen.

Laut dem Sender sollen nämlich gleich mehrere hochkarätige Klubs aus ganz Europa hinter dem Top-Talent her sein, der auf beiden offensiven Außenpositionen eingesetzt werden kann.

Gleich sechs Top-Teams bei Eintracht-Juwel gehandelt

Aus Italien sollen Inter Mailand und Juventus Turin seine Fühler nach Canpolat ausgestreckt haben, aus den Niederlanden der Rekordchampion Ajax Amsterdam. Und auch aus Spanien und England soll es Interessenten an dem Offensivjuwel geben, namentlich wurden der FC Barcelona, der FC Chelsea und der FC Liverpool in dem Medienbericht genannt.

Schon im Frühjahr sollen sich bereits mehrere Talentespäher aus ganz Europa über den Youngster informiert haben, der eine weitere vertragliche Bindung an die SGE nun endgültig abgelehnt haben soll.

Canpolat gilt als technisch hervorragend ausgebildet und sehr tempostark, verfügt zudem über einen starken Torabschluss. Bei Eintracht Frankfurt durchlief er seit 2017 sämtliche Jugendstationen.

Auch bei seinen bis dato elf Einsätzen für die türkische U17-Nationalmannschaft war er bereits fünfmal erfolgreich.