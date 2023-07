Medien: FC Bayern bereit, für Thuram "alles zu zahlen"

IMAGO/Alessio Tarpini/LiveMedia / ipa-

Kephrem Thuram soll ein mögliches Transferziel des FC Bayern sein

Anfang Juli schossen Gerüchte ins Kraut, die Kephrem Thuram von OGC Nizza mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung brachten. Nun kommt ans Tageslicht, dass es den Münchnern überraschend ernst sein soll.

Mit 22 Jahren blickt Kephrem Thuram immerhin schon auf die Erfahrung aus 114 Einsätze in der ersten französischen Liga. Dabei erzielte de physisch starke zentrale Mittelfeldspieler acht Tore und bereitete sieben weitere vor. Werte, mit denen sich der 22-Jährige für höhere Aufgaben empfohlen hat. Unter anderem sollen der FC Bayern, der FC Barcelona, Real Madrid und der FC Liverpool ein Auge auf den U21-Nationalspieler Frankeichs geworfen haben. Ein Duo soll dabei auch eine hohe Ablöse nicht abschrecken.

"El Nacional" zufolge sind etwa 30 Millionen Euro nötig, um OGC Nizza davon zu überzeugen, Thuram aus seinem bis Sommer 2025 datierten Vertag zu entlassen. Eine Summe, die Barca dem Bericht zufolge nicht aufbringen kann und will. Real Madrid soll zudem ohnehin nur weitere Schritte unternehmen, wenn Aurélien Tchouaméni den Verein verlässt.

Bleiben Liverpool und die Münchner, die sehr bereit sein sollen, für Thuram tief in die Tasche zu greifen.

Bayern-Coach Thomas Tuchel und Reds-Teammanager Jürgen Klopp, behauptet der Bericht, seien so überzeugt von dem Spieler, dass sie bereit sind, "alles zu zahlen", was es bedarf, um den Deal in trockene Tücher zu bekommen.

Zwar ist bekannt, dass Bayern eine Verstärkung für die Mittelfeldzentrale sucht, verrückte Dinge werden die Mannen von de Säbener Straße allerdings kaum wagen, um vermeintliche Konkurrenz abzuhängen.

Offen ist auch, wie zutreffend die Informationen von "El Nacional" sind.

Zuvor war in den Medien mehrfach sogar von einer Ablöseforderung in Höhe von 50 Millionen Euro die Rede, "Sky" will zudem ohnehin erfahren haben, dass der Sohn von Weltmeister Lilian Thuram und Bruder des Ex-Gladbacher Marcus Thuram keine Rolle in den Überlegungen des deutschen Rekordmeisters spielt.