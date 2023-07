Überraschende Liebes-Nachrichten bei Lewandowski

IMAGO/Ken Asakura

Bei Robert Lewandowski läuft es auch privat rund

Seit dem Abschied beim FC Bayern im vergangenen Sommer befindet sich der Lebensmittelpunkt von Robert Lewandowski in Barcelona. Das private Glück des Polen hat der Tapetenwechsel offenbar keineswegs beeinträchtigt.

Nun haben der 34-Jährige und seine Ehefrau Anna allerdings für überraschende Nachrichten gesorgt. Das Paar heiratete nämlich einfach noch einmal. Entsprechende Fotos teilten Lewandowski und seine Gattin am Freitagabend bei Instagram. "Wir haben es wieder getan", schrieb der Goalgetter dazu.

Für die Fotos hat sich das Paar offensichtlich in den feinen Zwirn geworfen. Er trägt einen hellen Sommer-Anzug, sie ein weißes Kleid, während sie innige Momente teilen.

Jüngst erst hatten beide ihren zehnten Hochzeitstag gefeierte. Am 22. Juni 2013 gaben sich Lewandowski und die damalige Anna Stachurska in der Nähe von Warschau einst das Ja-Wort. Womöglich hängt die Aktion von Freitag auch mit diesem runden Jubiläum zusammen.

Lewandowski wechselt vom FC Bayern nach Barcelona

Kennengelernt hatten sich beide auf einer Studienreise, schon seit 2007 sind Lewandowski und seine Anna ein Paar. In den letzten Jahren ist die Familie dann deutlich gewachsen. 2017 kam Tochter Klara auf die Welt, drei Jahre später gab es mit Laura noch ein Geschwisterchen.

Ohnehin bedeutet seine Familie dem früheren Bayern-Stürmer extrem viel. "Wenn ich nach Hause komme und sehe, wie mein kleines Mädchen mich anlächelt, dann freue ich mich einfach nur und bin dankbar für ein so wunderbares Kind und eine so wunderbare Familie", zitierte die "Bild" den Torjäger.

Auch sportlich hat Lewandowski längst in Barcelona Fuß gefasst. Nachdem er im letzten Sommer für 45 Millionen Euro vom FC Bayern nach Katalonien wechselte, wurde er in der ersten Spielzeit dort direkt spanischer Meister. Mit 23 Toren und sieben Vorlagen in der Liga hatte Lewandowski großen Anteil am Titel.