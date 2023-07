Bericht: Gladbach nimmt BVB-Star ins Visier

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Gio Reyna (r.) könnte den BVB womöglich verlassen

Bei Borussia Dortmund ist die Kaderplanung für die neue Saison zuletzt durchaus vorangeschritten. In etliche Personalien könnte beim BVB aber noch Bewegung kommen. Dazu zählt womöglich auch Mittelfeldspieler Gio Reyna.

Wie die "Rheinische Post" schreibt, soll der US-Amerikaner nämlich Thema bei Borussia Mönchengladbach sei. Die Fohlen haben demnach Interesse an einer Leihe des 20-jährigen Offensivspielers. Die Machbarkeit eines solchen Deals wird derzeit offenbar von Sportdirektor Roland Virkus und seinem Team ausgelotet.

Am Niederrhein steht in diesem Sommer ein großer sportlicher Umbruch bevor. Leistungsträger wie Marcus Thuram, Ramy Bensebaini und Jonas Hofmann haben den Klub unlängst verlassen. Bis auf einige Perspektivspieler ist die Borussia selbst derweil noch nicht auf dem Transfermarkt tätig geworden.

In Person von Manu Koné, Nico Elvedi oder Florian Neuhaus drohen sogar noch weitere Abgänge auf Schlüsselpositionen. Eine Reyna-Leihe könnte in diesem Zuge eine wichtige Trendwende in der Kaderplanung werden. Die "Rheinische Post" munkelt, dass Gladbach im Buhlen um den Nationalspieler sogar ein Ass im Ärmel haben könnte.

Reyna beim BVB wohl entbehrlich

Mit Joe Scally steht nämlich ein guter Bekannter des BVB-Stars bei den Fohlen unter Vertrag. Reyna und Scally durchliefen einst gemeinsam die Akademie des New York City FC.

Seitdem gelten sie als enge Freunde. Für die Finalrunde bei der nord- und mittelamerikanischen Nations League hatten sich beide jüngst die Haare blond gefärbt und damit für Aufsehen gesorgt.

Gio Reyna and Joe Scally 🏆 pic.twitter.com/g3apNpxYqp — USMNT Only (@usmntonly) 19. Juni 2023

Ob eine Reyna-Leihe für den BVB überhaupt infrage kommt, ist derzeit noch unklar. Allerdings stand der Youngster laut "Sport Bild" zuletzt auf einer internen Streichliste. Bei einem Angebot von 20 Millionen Euro wäre man in Dortmund demnach gesprächsbereit.

Reyna spielt seit 2019 für die Borussia. Nach einem steilen Aufstieg bremsten ihn jedoch immer wieder Verletzungen aus. In der zurückliegenden Saison brachte er es nur auf 600 Bundesliga-Minuten für die Westfalen.