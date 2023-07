FC Bayern scheitert offenbar mit Last-Minute-Offerte

IMAGO/Rodolfo Buhrer

Vitor Roque zieht es offenbar nicht zum FC Bayern

Der FC Bayern hat sich offenbar spät in den Poker um ein brasilianisches Super-Talent eingeschaltet - und eine Absage kassiert.

Wie das Portal "Relevo" berichtet, zieht es 18 Jahre alte Sturm-Juwel Vitor Roque vom brasilianischen Erstligisten CA Paranaense zum FC Barcelona.

Demnach habe sich der Vollzug des Transfers in den letzten Tagen trotz einer schon länger zurückliegenden Einigung zwar noch einmal verzögert. Es gebe aber weiter keinen Zweifel daran, dass es Roque zu Barca zieht, heißt es.

Dem Bericht zufolge hatte sich wegen der Verzögerungen, die womöglich auf Barcelonas Finanz-Probleme zurückzuführen sind, zuletzt weitere Klubs Chancen auf einen Last-Minute-Deal gemacht. Der FC Bayern und Tottenham Hotspur sollen mit ihren intensiven Bemühungen aber gescheitert sein.

Roque wechselt dem Vernehmen nach spätestens Anfang 2024 zu Barca. Der spanische Meister wird die Verpflichtung wohl in der laufenden Transferperiode perfekt machen, ihn dann aber noch einmal ein halbes Jahr an seinen Ausbildungsverein zurück verleihen.

Angeblich berappen die klammen Katalanen satte 35 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro mögliche Bonuszahlungen für den Youngster, der trotz seines jungen Alters bereits ein A-Länderspiel auf dem Buckel hat.

FC Bayern sucht gestandenen Torjäger

In der laufenden Saison in Brasiliens Serie A steht Roque bereits bei sieben Treffern in 13 Partien. Hinzu kommen zwei Torvorlagen.

Insgesamt stehen 22 Treffer und neun Assists in 66 Pflichtspielen für Paranaense in seiner Statistik. Bei Barca soll er einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschreiben.

Der FC Bayern hingegen wird wohl seine Bemühungen fortsetzen, einen gestandenen Torjäger an die Säbener Straße zu locken.

Als Wunschkandidat der Münchner gilt Tottenhams Harry Kane. Star-Berater Pini Zahavi hatte zuletzt erklärt, er könne sie vorstellen, dass der FC Bayern im Poker um Kane "eine Lösung" mit den Spurs finden könne.