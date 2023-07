FC Bayern reagiert auf Neuer-Schock

IMAGO/Ulrich Wagner

Verlässt Yann Sommer den FC Bayern?

Der FC Bayern zieht offenbar Konsequenzen aus dem gesundheitlichen Rückschlag bei Manuel Neuer und diskutiert zwei verschiedene Torhüter-Modelle.

Das berichtet der Pay-TV-Sender "Sky". Im Zentrum der Münchner Überlegungen steht demnach Yann Sommer, der Neuer bereits in der abgelaufenen Rückrunde im Tor vertrat.

Demnach soll eine Option des FC Bayern sein, Sommer, der sich wegen Neuers vermeintlich nahender Rückkehr zuletzt mit einem Vereinswechsel beschäftigte, den Abgang aus München zu verwehren - und das, obwohl Inter Mailand das Interesse am 34 Jahre alten Schweizer inzwischen offiziell an der Säbener Straße angemeldet haben soll.

Die alternative Lösung des deutschen Rekordmeisters in der heiklen Torwart-Frage soll darin bestehen, Sommer an Inter zu verkaufen. Im Gegenzug soll dann aber Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia sofort nach München kommen, heißt es.

Der 22-jährige Georgier wird seit einigen Tagen heiß beim FC Bayern gehandelt. Für ihn soll allerdings eine Ablösesumme von 20 bis 30 Millionen Euro fällig sein.

FC Bayern droht längerer Ausfall von Manuel Neuer

Nötig werden die Gedankenspiele, weil sich Neuers Comeback zwischen den Pfosten angeblich verzögert. Laut "Sky" wird der Kapitän den Trainingsauftakt des FC Bayern Mitte Juli verpassen. Auch die Asien-Tour steht demnach auf der Kippe.

Intern herrsche inzwischen die Meinung vor, Neuer brauche noch Zeit bis zu seiner Rückkehr, hieß es. Nach seinem Urlaub soll sich der 37-Jährige weiteren Tests unterziehen, danach werde das weitere Vorgehen bei seiner Rückkehr geplant.

Neben Neuer und Sommer sowie Backup Sven Ulreich steht nach jetzigem Stand in der kommenden Saison auch noch Alexander Nübel im Kader. Der frühere Schalker will nach seiner zweijährigen Leihe zur AS Monaco aber nicht nach München zurückkehren und forciert einen Abgang vom FC Bayern.