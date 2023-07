Kapitäns-Favorit beim BVB enthülllt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Übernimmt Niklas Süle (r.) das Kapitänsamt beim BVB?

Nach dem Rückzug von Marco Reus muss das Kapitänsamt bei Borussia Dortmund neu verteilt werden. Angeblich kristallisiert sich ein BVB-Profi als Favorit heraus.

"Bild" zufolge handelt es sich dabei um Abwehrspieler Niklas Süle. Für den 27-Jährigen, den der BVB vor der vergangenen Saison ablösefrei vom FC Bayern verpflichtet hatte, sprechen demnach nicht nur seine zahlreichen Erfolge und Titel-Gewinne, darunter fünf deutsche Meisterschaften sowie der Triumph in der Champions League 2020. Süle sei zudem in der Mannschaft und vor allem bei den jungen Spielern beliebt, heißt es.

Die Spekulationen kommen ausgerechnet zu einer Zeit, in der Fußball-Deutschland nicht zum ersten Mal über den Fitnesszustand des zuletzt von Bundestrainer Hansi Flick nicht mehr nominierten Nationalspielers diskutiert.

Anlass zu viel Hohn und Spott in den Kommentarspalten der sozialen Netzwerke gab ein Foto von Süle vom Trainingsauftakt des BVB, das ihn in einem angeblich nicht austrainierten Zustand auf den Fahrrad-Ergometer zeigte.

Sportdirektor Sebastian Kehl hatte Süle daraufhin jedoch gegen Kritik verteidigt. "Er hat im Urlaub deutlich mehr gemacht als alle anderen, weil er sich auf die Saison besser und intensiver vorbereiten wollte", sagte der langjährige BVB-Kapitän. "Wir kennen Niklas über ein Jahr, ich glaube, dass er eine Reaktion zeigen wird."

BVB: Trio wird Kapitäns-Frage klären

Weniger Chancen als Süle haben laut "Bild" Emre Can sowie Gregor Kobel bei der Suche nach dem Reus-Nachfolger.

Nico Schlotterbeck, Julian Brandt sowie Sébastien Haller nennt das Boulevard-Blatt als Außenseiter-Kandidaten.

Kehl hatte sich zurückhaltend zur Kapitäns-Frage geäußert. "Wir haben einige Kandidaten im Kopf. Wir werden uns auch mit der Aufstellung des Mannschaftsrats beschäftigen. Wir werden eine gute Mischung finden, so wie wir das in den vergangenen Jahren auch geschafft haben. Und am Ende werden wir - Hans-Joachim Watzke, Edin Terzic und ich - auch die richtige Wahl für den neuen Kapitän treffen", so der 43-Jährige.