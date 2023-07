Inter plant "Mini-Angebot" für Yann Sommer

IMAGO/Revierfoto

Yann Sommer wird den FC Bayern in den nächsten Wochen wahrscheinlich verlassen

Der Abschied von Yann Sommer vom FC Bayern zeichnet sich immer mehr ab. Als wahrscheinlichste Anlaufstelle für den Schweizer kristallisiert sich Inter Mailand von Tag zu Tag deutlicher heraus. Die Nerazzurri sollen bereits ein Angebot vorbereiten. Allerdings eines, das unter den Vorstellungen der Münchner liegt.

Wie "Transferexperte" Fabrizio Romano berichtet, kann sich der FC Bayern auf einen baldigen Anruf aus Mailand einstellen. Die Verantwortlichen des Champions-League-Finalisten wollen den Poker um Yann Sommer schon in den kommenden Tagen eröffnen und haben angeblich ein konkretes Angebot in der Schublade.

Demnach wollen die Nerazzurri für den Schweizer Schlussmann zunächst allerdings "nur" sechs Millionen Euro bieten. Eine Summe, die dem FC Bayern zu niedrig sein dürfte. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will der Rekordmeister mindestens so viel einnehmen, wie er im Winter für den Torhüter zahlte - rund neun Millionen Euro.

Die Vertragsgespräche erleichtern könnte eine Ausstiegsklausel, die sich "Bild"-Informationen zufolge in Sommers Vertrag befindet. Allerdings soll auch diese in etwa in Höhe des Kaufpreises liegen. Ob die Münchner im Fall der Fälle zu einem Rabatt bereit wären, ist nicht bekannt.

Mischt auch der VfB Stuttgart im Sommer-Poker mit?

Eine weitere heiße Spur führt im Poker um den Torhüter nach wie vor zum VfB Stuttgart. Auch die Schwaben wurden in den letzten Tagen intensiv mit dem 34-Jährigen in Verbindung gebracht. Sportchef Fabian Wohlgemuth dämpfte die Hoffnungen der VfB-Anhänger allerdings in dieser Woche und sprach von einem "sehr unrealistischen" Transfer. Gänzlich ausschließen wollte er einen Deal jedoch nicht.

Sowohl der VfB Stuttgart als auch Inter Mailand suchen zur kommenden Saison eine neue Nummer eins. Während Fabian Bredlow die Erwartungen im Ländle nicht vollends erfüllt, werden die Italiener ihren bisherigen Stammkeeper André Onana wohl an Manchester United verlieren. Der Transfer befindet sich laut englischen Medien bereits auf der Zielgraden.