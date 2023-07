Medien: FC Bayern bereitet Rekordangebot für Kane vor

IMAGO/Shaun Brooks

Wechselt Harry Kane noch zum FC Bayern?

Noch zeigt Tottenham-CEO Daniel Levy dem FC Bayern im Transferpoker um Harry Kane die kalte Schulter. Womöglich könnte sich das aber schon bald ändern, denn in Münchnern basteln sie englischen Medien zufolge derzeit an einem Rekordangebot für den Stürmer-Star.

Ein erstes Angebot für Harry Kane hat der FC Bayern in der vergangenen Woche bereits abgegeben. Die rund 70 Millionen Euro waren Spurs-Chef Daniel Levy aber nicht annähernd genug. Laut "Daily Mail" legt der Rekordmeister nun noch einmal kräftig nach.

Die englische Zeitung berichtet von einer zweiten Münchner Offerte, die schon in den nächsten Tagen in Tottenham eintrudeln soll. Demnach werden die Münchner ihr Angebot um rund zehn Millionen auf insgesamt 80 Millionen Euro erhöhen.

Macht der FC Bayern Kane zum Rekordtransfer?

Dazu wollen sich die Bayern-Bosse angeblich auf zusätzliche Klauseln einlassen. Inklusive dieser Klauseln könnte Kane somit zum Rekordtransfer der Münchner werden. Diesen Titel hält derzeit noch Lucas Hernández, für den der FCB 80 Millionen Euro zahlte. Das "Gesamtpaket Kane" könnte am Ende deutlich teurer werden.

Der Haken: Laut "Daily Mail" werden die Spurs auch bei 80 Millionen Euro noch nicht schwach. Die Haltung des Premier-League-Klubs sei nach wie vor unverändert, heißt es. Bedeutet: Tottenham will unbedingt mit Harry Kane in die nächste Saison gehen - auslaufender Vertrag hin oder her. Es sei schon ein "Riesenangebot" weit jenseits der 80 Millionen Euro nötig, um CEO Daniel Levy umzustimmen, schreibt die Zeitung.

Bei Kane selbst soll hingegen keine große Überzeugungsarbeit mehr nötig sein. Thomas Tuchel hat den Stürmer übereinstimmenden Berichten zufolge schon von einem Wechsel zum FC Bayern überzeugt. Auch den Umzug nach München soll er dem Superstar und dessen Familie bereits schmackhaft gemacht haben.