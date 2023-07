Einigung erzielt: Nächster BVB-Transfer perfekt

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Soumaila Coulibaly wechselt vom BVB zum FC Burnley

Gute Nachrichten für den BVB: Der Transfer von Soumaila Coulibaly zum englischen Erstligisten FC Burnley ist perfekt. Die offizielle Bekanntgabe des Wechsels steht zwar noch aus, die letzte Hürde ist aber genommen.

Nachdem bereits am Samstag mehrere Medien von dem bevorstehenden Wechsel von Soumaila Coulibaly vom BVB zum FC Burnley berichteten, ist der Deal laut "Transferexperte" Fabrizio Romano mittlerweile perfekt. Alle Parteien haben demnach eine Einigung erzielt, die Unterschrift sowie Verkündung des Deals sollen noch im Laufe des Sonntags erfolgen.

Die letzte Hürde räumte Coulibaly am Samstag aus dem Weg, als er den obligatorischen Medizincheck bestand und die Tür für seinen BVB-Abschied somit öffnete.

BVB-Rückkehr nahezu ausgeschlossen

Dass der 19-jährige Franzose noch einmal zur Dortmunder Borussia zurückkehrt, ist nahezu ausgeschlossen. Burnley und der BVB sollen sich in den Verhandlungen auf eine Kaufpflicht verständigt haben, die den Schwarz-Gelben im kommenden Sommer rund 17,5 Millionen Euro in die Kassen spülen könnte.

Coulibalys erstes Jahr in Burnley wird er offiziell als Leihspieler beschreiten. Welche Bedingungen genau erfüllt sein müssen, damit die Kaufpflicht greift, ist noch nicht bekannt. Coulibalys ursprünglicher Vertrag beim BVB war noch bis zum Sommer 2026 datiert.

Coulibaly patzt bei BVB-Debüt

Insgesamt bestritt der 1,91-Meter-Hüne bislang 25 Partien für die Zweitvertretung der Westfalen in der 3. Liga sowie zwei Einsätze für die Profis. Allerdings verlief ausgerechnet Coulibalys Debüt in der Bundesliga alles andere als überzeugend.

Beim Ligaspiel gegen den VfB Stuttgart wurde der Teenager zur Halbzeit für den angeschlagenen Mats Hummels eingewechselt. In der Schlussphase ging in der Dortmunder Defensive dann alles drunter und drüber. Coulibaly patzte folgenschwer beim dritten Gegentreffer. Statt drei gab es am Ende nur einen Punkt für die Schwarz-Gelben.