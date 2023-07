Union vor Rekordtransfer - 33-Millionen-Mann kommt

IMAGO/Tolga Adanali

Attila Szalai soll wohl zu Union Berlin wechseln

Fußball-Bundesligist Union Berlin steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des ungarischen Nationalspielers Attila Szalai.

Laut "kicker" soll der Innenverteidiger des türkischen Top-Klubs Fenerbahce Istanbul für die Rekordsumme von 14 Millionen Euro nach Köpenick wechseln.

Eine entsprechende Offerte der Berliner soll Fenerbahce bereits akzeptiert haben, weitere finanzielle Details seien aber noch zu klären. Zudem soll der 25-Jährige von weiteren europäischen Klubs umworben werden.

Die Leihe des US-Amerikaners Brenden Aaronson machten die Köpenicker unterdessen am Sonntag schon perfekt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt für ein Jahr vom Premier-League-Absteiger Leeds United nach Berlin.

Neuer Union-Star kostete einst 33 Millionen

Der Nationalspieler war erst vor einem Jahr für 33 Millionen Euro Ablöse aus Salzburg nach Leeds gewechselt. "Dass ich nun hier bin und mit Union auch in der Champions League spielen kann, daran hätte ich vor einem Jahr nicht geglaubt. Ich blicke voller Freude und Zuversicht auf das vor uns liegende Jahr", sagte Aaronson.

In diesem Sommer hatten die Eisernen zuvor in Alex Král (Spartak Moskau) und Mikkel Kaufmann (FC Kopenhagen) erst zweimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen, nach dem erstmaligen Einzug in die Champions League steht noch Budget zur Verfügung.

Bisher hatten die Köpenicker für Taiwo Awoniyi (6,5 Millionen Euro) die höchste Sockelablöse in der Vereinsgeschichte ausgegeben, Szalai könnte diese nun pulverisieren.

Der 25-Jährige kann in der Vierer- und Dreierkette innen verteidigen, auch als Linksverteidiger hat er Erfahrung. Sollte Szalai kommen, ist es wahrscheinlich, dass Union noch einen Abwehrspieler gehen lässt. Szalai bringt es auf 35 Länderspiele für Ungarn.