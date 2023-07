Pavard droht Hängepartie beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die Zukunft von Benjamin Pavard beim FC Bayern ist unklar

Ob Benjamin Pavard über den Sommer hinaus beim FC Bayern bleibt, ist aktuell noch unklar. Und eine baldige Entscheidung scheint sich nicht abzuzeichnen.

Wie der "kicker" schreibt, habe sich nämlich schlicht noch kein Interessent für den französischen Innenverteidiger beim Rekordmeister gemeldet. Pavard hatte Medienberichten zufolge nach dem Ende der letzten Saison seinen Wechselwunsch bei der Klub-Führung hinterlegt.

Die Suche nach einem neuen Arbeitgeber verlaufe nun allerdings "schleppend", so der "kicker". Demnach strebe Pavard wohl weiter an, bei einem europäischen Top-Klub zu spielen. Gleichzeitig spekuliert er wohl auf einen Job in der Innenverteidigung, munkelt das Fachmagazin.

In München hatte der Nationalspieler in den letzten Jahren meist als Rechtsverteidiger agiert, obwohl er sich selbst eher im Abwehrzentrum sieht.

Da offenbar bislang kein Spitzenklub gewillt ist, Pavard diese Perspektive aufzuzeigen, könnte sich der Poker weiter ziehen. Womöglich fällt eine Entscheidung erst deutlich später im Transferfenster.

FC Bayern baut in der Abwehr um

Pavard ist nur noch bis 2024 an den FC Bayern gebunden. Wie das Portal "Football Transfers" erfahren haben will, würde man den Defensivspieler an der Isar für rund 30 Millionen Euro ziehen lassen.

Besonders Manchester United soll den Franzosen im Blick haben. Auch dem FC Liverpool wurde bereits Interesse nachgesagt.

Pavard war 2019 für rund 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt. An der Säbener Straße setzte sich der Abwehrmann schnell durch. Bislang absolvierte Pavard 162 Pflichtspiele für den FC Bayern.

Der Weltmeister von 2018 wäre nach Lucas Hernández bereits der zweite Abwehrspieler, der die Münchner in diesem Sommer verlässt. Hernández war jüngst für angeblich rund 50 Millionen Euro zu PSG gewechselt.

Sein Verlust soll wohl durch die Verpflichtung von Kim Min-jae von der SSC Neapel aufgefangen werden. Am Samstag drang durch, dass der Wechsel des Südkoreaner anscheinend beinahe fix ist.