Frankfurt stattet Top-Talent mit Profivertrag aus

IMAGO/Jan Huebner/Schultheiß

Harpreet Ghotra hat einen Profi-Vertrag bekommen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Nachwuchsspieler Harpreet Ghotra mit einem Profikontrakt ausgestattet.

Wie der Verein mitteilte, erhielt der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung.

Ghotra war in der vergangenen Saison für die wieder gegründete U23 der SGE in der Hessenliga aufgelaufen und hatte dort mit drei Toren und zwei Vorlagen zum Aufstieg in die Regionalliga beigetragen.