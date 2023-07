Bayern-Legende mit Verbal-Attacke gegen Hernández

IMAGO/RHR-FOTO

Lucas Hernández verlässt den FC Bayern

Die Liaison zwischen Lucas Hernández und dem FC Bayern ist nach vier Jahren offiziell beendet. Während sich der Innenverteidiger mit warmen Worten bedankt, teilt eine Vereinslegende gegen den Franzosen aus.

Am Sonntag verkündete der FC Bayern den Wechsel von Lucas Hernández zu Paris Saint-Germain. Der Transfer hatte sich bereits in den vergangenen Wochen angedeutet und galt zuletzt nur noch als reine Formsache. Somit ist für den Abwehrspieler nach vier Jahren Schluss in München.

"Ich möchte mich für eure unerschütterliche Unterstützung während meiner Zeit hier bedanken. Die geteilten Momente werden für immer in meiner Erinnerung bleiben, ebenso wie die errungenen Trophäen, insbesondere die Champions League, von der ich immer geträumt habe", richtete sich Hernández am Sonntagnachmittag auf Instagram an die Fans des FC Bayern.

Zudem bedankte sich der Weltmeister von 2018 "bei meinen Mitspielern, Trainerteam, gesamten Vereinspersonal sowie Führungskräften und Trainern des FC Bayern München herzlich für ihr Vertrauen und ihre bedingungslose Unterstützung zu jeder Zeit".

"Dieser Verein hat mich als Spieler und als Mensch wachsen lassen. Ich bin stolz darauf, das Trikot eines der renommiertesten Clubs der Welt getragen zu haben. Zuletzt bitte ich euch, meine Entscheidung zu respektieren, auch wenn Abschiede immer schwerfallen", so Hernández abschließend.

Vereinslegende des FC Bayern teilt aus

Während der FC Bayern dem Spieler in den Kommentaren "Alles Gute" wünschte, ließ Vereinslegende Mehmet Scholl aufhorchen. "Kein Wort glaube ich dir. Byebye", teilte der ehemalige TV-Experte aus und versah seinen Kommentar zudem mit einem Kuss-Smiley.

Hernández trägt ab der kommenden Saison das Trikot von PSG. Der FC Bayern erhält "Bild" zufolge im Gegenzug rund 45 Millionen Euro. Hinzu kommen wohl weitere Bonuszahlungen, die bis zu fünf Millionen Euro in Summe betragen können.