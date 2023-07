Enthüllt: FC Bayern schließt Goretzka-Verkauf nicht aus

IMAGO/Laci Perenyi

Leon Goretzka wechselte 2018 zum FC Bayern

Leon Goretzka zählte beim FC Bayern in der vergangenen Saison zu den Sorgenkindern. Ein Verkauf des Nationalspielers ist offenbar nicht ausgeschlossen.

Wie Philipp Kessler von der "tz" und dem "Münchner Merkur" auf Twitter berichtet, darf Goretzka den FC Bayern "bei einem passenden Angebot verlassen".

#Goretzka darf den #FCBayern bei einem passenden Angebot verlassen. Im Verein ist bekannt, dass er unter Tuchel einen schweren Stand hat. Er selbst will sich aber trotzdem durchbeißen. Intern gibt es - Stand jetzt - die Überlegung, #Laimer auf die Doppel-6 zu stellen. @mano_bonke — Philipp Kessler (@kessler_philipp) 9. Juli 2023

Der 28-Jährige befand sich in der vergangenen Rückrunde im Formtief. Die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld wird fortan nicht geringer. Mit Konrad Laimer (zuvor bei RB Leipzig) hat der FC Bayern auf dieser Position personell nachgelegt. Raphaël Guerreiro (zuvor bei Borussia Dortmund) agierte in beim BVB ebenfalls sporadisch auf der Acht.

Goretzka will sich aber beim deutschen Rekordmeister behaupten. "Ich habe keine anderen Pläne, als bei Bayern zu bleiben! Wir haben nächstes Jahr Großes vor, das hat Jo (Kimmich) nach dem Ukraine-Spiel ganz treffend gesagt", erklärte der Nationalspieler noch im Juni gegenüber "Sport1". Goretzka besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2026.

Wie plant der FC Bayern im Mittelfeld?

Der gebürtige Bochumer war 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 an die Säbener Straße gewechselt. An der Isar fand sich der zweifache WM-Teilnehmer schnell zurecht.

So hatte Goretzka einen großen Anteil am Triple-Gewinn 2020. Im zentralen Mittelfeld galt der Routinier an der Seite von Joshua Kimmich lange als gesetzt. Unter Thomas Tuchel hatte Goretzka in den letzten Monaten aber einen schwierigeren Stand.

Letztlich wird viel davon abhängen, wie der Cheftrainer für die kommende Saison plant. Medienberichten zufolge sucht der FC Bayern noch nach einem Sechser. Nach "Bild"-Informationen steht Edson Álvarez von Ajax Amsterdam wieder auf dem Zettel der Kaderplaner.

Declan Rice, der vor wenigen Wochen noch heiß gehandelt wurde, zieht es indes höchstwahrscheinlich von West Ham United zum FC Arsenal.