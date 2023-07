PSG-Keeper meldet sich nach überstandenem Koma

IMAGO/Mutsu Kawamori

Sergio Rico erlitt einen schweren Reitunfall

Gut fünf Wochen nach seinem schweren Reitunfall und kurz nach Verlassen der Intensivstation hat Torhüter Sergio Rico vom französischen Fußballmeister Paris St. Germain eine Dankesbotschaft gesendet.

"Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir in diesen schwierigen Tagen ihre Zuneigung gezeigt und geschickt haben", schrieb Rico auf Instagram.

"Ich arbeite immer noch an meiner Genesung, die jeden Tag besser wird. Ich fühle mich sehr glücklich, noch einmal vielen Dank an alle und ich hoffe, dass ich euch bald wiedersehen kann", schrieb der 29-Jährige weiter, der immer noch im Krankenhaus Virgen del Rocio in Sevilla behandelt wird, in das er am 28. Mai nach seinem Unfall eingeliefert wurde.