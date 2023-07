VfB Stuttgart vermeldet weiteren Abgang

IMAGO/Julia Rahn

Alou Kuol (r.) verlässt den VfB Stuttgart

In den vergangenen Tagen wurde über seinen Abschied bereits spekuliert, jetzt wurde er zum Wochenstart von Vereinsseite offiziell bestätigt: Alou Kuol wird den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart nach zwei Jahren wieder verlassen und in seine Heimat zurückkehren.

Wie die Schwaben am Montagmorgen vermeldeten, wir der Angreifer sein Deutschland-Abenteuer nach zwei Spielzeiten beenden und zu den Central Coast Mariners nach Australien zurück wechseln. Von dem Klub aus der A-League war Kuol im Sommer 2021 auch verpflichtet worden.

"Alou hat ein großes Kämpferherz und eine vorbildliche Einstellung. Er arbeitet jeden Tag hart an seiner sportlichen Entwicklung", lobte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth die Einstellung des 22-Jährigen in einem Statement auf der Stuttgarter Vereinshomepage.

Kuol absolvierte nur ein Bundesliga-Spiel für den VfB Stuttgart

Der Kaderplaner der Schwaben führte sportliche Gründe für den Transfer des Mittelstürmers an, der für die Schwaben lediglich einen Kurzeinsatz in zwei Jahren in der Bundesliga bestritt: "Der Wechsel zurück zu den Central Coast Mariners verbunden mit der Aussicht auf regelmäßige Einsatzzeiten ist zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere ein absolut sinnvoller Schritt, für den wir ihm alles Gute und viel Erfolg wünschen."

Alou Kuol konnte sich im Bundesliga-Kader des VfB nie ernsthaft aufdrängen. In der U23 des Klubs kam er zwar regelmäßig zum Einsatz, traf dort in insgesamgt 32 Regionalliga-Einsätzen auch sieben Mal. Im Profi-Kader wurde er aber bis auf eine Ausnahme im Januar 2023 (Einwechslung gegen RB Leipzig) nie berücksichtigt.

In der Rückrunde 2021/2022 war er zudem an den SV Sandhausen verliehen worden, für den er aber ebenfalls lediglich einmal als Einwechselspieler in der 2. Bundesliga auf dem Platz stand. Nun also die erwartete Rückkehr nach Down Under.