So plant der BVB mit Neuzugang Felix Nmecha

IMAGO/Christian Schroedter

Felix Nmecha wechselte vom VfL Wolfsburg zum BVB

Etwa 30 Millionen Euro zahlte Borussia Dortmund für Felix Nmecha an den VfL Wolfsburg. Ein Transfer, der nicht nur aus sportlicher Sicht zu Diskussionen führte. Nun hat BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl verraten, wie der Vize-Meister mit seinem Neuzugang plant.

Mit drei Toren und sechs Vorlagen spielte Felix Nmecha im Trikot der Wölfe eine solide Saison. Seine Leistungen riefen auch den BVB auf den Plan, der rund 30 Millionen Euro für den Achter auf den Tisch legte. Dass der 22-Jährige diese Summe auch wirklich wert ist, wird er bereits zu Saisonbeginn unter Beweis stellen müssen.

Schließlich hinterlassen die Abgänge von Mahmoud Dahoud und Jude Bellingham eine große Lücke in der Schaltzentrale der Westfalen. Besonders der Verlust des jungen Engländers wiegt schwer und wird wohl nicht alleine durch den Nmecha-Transfer aufzufangen sein, wie BVB-Sportdirektor Kehl auf den vereinseigenen Kanälen selbst bestätigt.

BVB: Nmecha braucht "noch ein paar Tage"

"Jude zu ersetzen, wird durch einen Transfer allein gar nicht möglich sein, weil er uns so viele Facetten gegeben und diesen Klub so bereichert hat", wird der Ex-Profi auf "bvb.de" zitiert. Laut "kicker" wird von Nmecha zudem nicht erwartet, dass er gleich zu Beginn eine ähnliche Führungsrolle wie Bellingham einnehmen kann. Dennoch baut der Klub darauf, dass er sportlich schnell weiterhilft.

"Ich versuche mit und ohne Ball viel für die Mannschaft zu arbeiten. Dabei will ich selbstbewusst spielen, immer den Ball haben, kreativ sein und für die Mannschaft kämpfen", beschreibt Nmecha selbst sein Spiel. Besonders seine hohe Geschwindigkeit, seine Lauf- und Kopfballstärke sowie seine Physis sollen die BVB-Bossen von einem Transfer überzeugt haben.

Ob er diese Attribute jedoch sofort einbringen kann, bleibt abzuwarten. Eine im Saisonendspurt zugezogene Muskelverletzung bremst den zentralen Mittelfeldspieler weiter aus. Laut Kehl könne es "noch ein paar Tage dauern", bis Nmecha wieder richtig angreifen kann.

Seine umstrittenen Beiträge in den Sozialen Netzwerken will der neue BVB-Star ebenso schnell vergessen machen. Kehl stellte sich erneut vor den Neuzugang und machte klar, dass Nmecha nun "zur BVB-Familie gehört". "Wir werden ihn verteidigen. Aber ich bin mir sicher, auch er wird alles dafür tun, den Eindruck, der in den vergangenen Wochen entstanden ist, wettzumachen", ergänzte er.