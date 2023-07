Saudi-Arabien statt Bayern? Gerücht um Kim lässt aufhorchen

IMAGO/Franco Romano

Min-Jae Kim wird sich wohl dem FC Bayern anschließen

Min-Jae Kim wird sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge dem FC Bayern anschließen. Für den bevorstehenden Wechsel nach München schlug der Innenverteidiger offenbar einen Transfer nach Saudi-Arabien sowie in die Premier League aus.

Wie "TEAMtalk" berichtet, warb der saudi-arabische "Public Investment Fund" zuletzt noch um die Dienste von Kim. Demnach wollte der Staatsfonds den 26-Jährigen zu Newcastle United oder in die Saudi Pro League zu locken. Der "PIF" besitzt sowohl den Premier-League-Klub als auch die vier größten Klub aus der heimischen Liga.

Doch Kim soll klargemacht haben, zum FC Bayern wechseln zu wollen. Wie "Sky" und der "kicker" zuletzt übereinstimmend vermeldeten, ist der Wechsel nach München inzwischen perfekt. Die offizielle Bestätigung des deutschen Rekordmeisters steht noch aus.

Der südkoreanische Nationalspieler soll einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschreiben. Im Gegenzug muss der FC Bayern dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro an die SSC Neapel überweisen.

Kim soll beim FC Bayern Hernández ersetzen

Kim ist an der Säbener Straße als Nachfolger für Lucas Hernández eingeplant. Der französische Weltmeister von 2018 hat sich Paris Saint-Germain angeschlossen.

Kim kommt mit großen Vorschusslorbeeren zum FC Bayern. In der vergangenen Saison wurde der 26-Jährige zum besten Innenverteidiger der Serie A ausgezeichnet.

Der Abwehrmann war erst im letzten Sommer für rund 18 Millionen Euro vom türkischen Erstligisten Fenerbahce zur SSC Neapel gewechselt. In der abgelaufenen Saison hatte Kim als Stammspieler einen großen Anteil am Meistertitel der Süditaliener. Nun will der Südkoreaner in der Bundesliga den nächsten Karriereschritt machen.

Der FC Bayern hat in der laufenden Transferperiode bislang Konrad Laimer (zuvor bei RB Leipzig) sowie Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) jeweils ablösefrei verpflichtet.