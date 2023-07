BVB-Ikone verrät: Dieser Trainer prägte mich am meisten

imago sportfotodienst

Jürgen Klopp (l.) trainierte Marcel Schmelzer jahrelang beim BVB

2022 hatte Marcel Schmelzer seine Profikarriere beim BVB beendet. Nun kehrt der deutsche Meister von 2011 und 2012 als Co-Trainer der U17 zu Borussia Dortmund zurück. Der Ex-Profi hat in einem Interview Einblicke in seine tägliche Arbeit gewährt und den Trainer verraten, der ihn am meisten geprägt habe.

Schmelzer befindet sich derzeit in der Ausbildung zum Trainer, hat die B+-Lizenz bereits in der Tasche. Wichtige Eindrücke aus der alltäglichen Trainingsarbeit will der 35-Jährige nun bei Borussia Dortmund sammeln, wo er als Co-Trainer der B-Jugend arbeiten wird. Eine Rolle, die für die Vereinsikone immer noch ungewohnt ist.

"Es ist immer noch ein bisschen neu, aber das ist ja auch ganz normal", erklärte der ehemalige Linksverteidiger gegenüber den "Ruhr Nachrichten" und ergänzte: " Da gibt es viele Dinge, die ich lernen will, denn es ist komplettes Neuland für mich. Ich werde meine Erfahrungen als Spieler mit einbringen". Besonders die Arbeit gegen den Ball soll im Trainingsalltag unter der BVB-Legende im Fokus stehen.

BVB: Jürgen Klopp prägte Marcel Schmelzer

"In ihrem Alter sind die Jungs, die bei Borussia Dortmund spielen, alles sehr gute Fußballer. Ich finde, dass das Augenmerk auch darauf gelegt werden muss, dass es als Mannschaft ums Verteidigen geht und dass es nicht nur hilft, fußballerisch gut zu sein und viele Tore zu schießen. Das ist mir sehr wichtig", erklärte Schmelzer, der in seiner Karriere unter diversen Top-Trainern trainierte.

Doch welcher der Übungsleiter hat den 35-Jährigen am meisten geprägt? "Ganz klar Jürgen Klopp - und dann gespickt mit Inhalten von Thomas Tuchel", entgegnete der 35-Jährige. "So lässt sich das wahrscheinlich am besten beschreiben. Ich nehme viele Sachen von verschiedenen Trainern mit, auch von Peter Bosz und Edin Terzic. Aber letztlich möchte ich natürlich ich selbst bleiben", stellte Schmelzer klar.