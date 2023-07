Zweite Chance! Wird er jetzt der Jenz-Nachfolger bei S04?

IMAGO/RHR-FOTO

Ibrahima Cissé (l.) will sich beim FC Schalke durchsetzen

Bislang war seine Verpflichtung im Sommer 2022 ein großes Missverständnis aus Sicht des FC Schalke 04, doch im zweiten Anlauf soll jetzt alles besser werden: Ibrahima Cissé erhält von Cheftrainer Thomas Reis derzeit eine zweite Chance und könnte in diesem Jahr beim Bundesliga-Absteiger durchstarten.

In seiner ersten Saison spielte der Innenverteidiger beim FC Schalke keine Rolle - zumindest nicht bei den Profis.

Nicht nur, dass der Malier in seiner ersten Spielzeit auf Schalke wochenlang mit muskulären Problemen ausfiel und so schon in der Hinrunde 2022/2023 keinen leichten Stand bei Königsblau hatte.

Unter Cheftrainer Thomas Reis fand er in der Rückrunde überhaupt nicht mehr statt, weil diesem die Einstellung des mittlerweile 22-Jährigen missfiel. So brachte es Cissé, der auf Schalke immerhin langfristig bis 2026 unterschrieben hatte, auf keine einzige Einsatzminute in der Bundesliga.

Degradiert in die U23-Mannschaft der Gelsenkirchener, lief der 1,96-m-Hüne 16 Mal in der Regionalliga West auf, erzielte dabei allerdings starke fünf Treffer.

Aktuell nimmt Cissé seinen zweiten Anlauf beim Traditionsverein - und will es in diesem Jahr endlich schaffen mit der Profi-Karriere in Deutschland.

Nächstes Testspiel des FC Schalke 04 am Dienstag

Laut eines jüngsten "kicker"-Berichts hat der Abwehrspieler bis dato einen guten Trainingseindruck hinterlassen, wurde zuletzt von S04-Coach Reis auf Herz und Nieren getestet.

Mittlerweile scheint es gut möglich, dass er die Nachfolge vom abgewanderten Leihspieler Moritz Jenz (VfL Wolfsburg) im Defensivzentrum neben Marcin Kaminski antreten könnte.

Als weitere Kandidaten für die Innenverteidigung gelten außerdem noch Leo Greiml und Henning Matriciani.

Am kommenden Dienstag wird Ibrahima Cissé wohl seine nächste Bewährungschance erhalten, wenn es im Sommer-Trainingslager von Mittersill gegen den FC Kopenhagen gehen wird (Anstoß 18:00 Uhr).