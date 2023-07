Nach Verletzungsschock: Ausfallzeit von Gladbach-Ass bekannt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Derix

Manu Koné wird Gladbach wochenlang fehlen

Bei der U21-EM verletzte sich Manu Koné am Knie und brachte Borussia Mönchengladbach damit ordentlich in Bredouille. Schließlich soll der Mittelfeldakteuer zu Geld gemacht werden. Nun ist auch die Ausfallzeit des Youngster bekannt und könnte in Gladbach für ein Umdenken sorgen.

Manu Koné gilt als Verkaufskandidat Nummer eins bei Borussia Mönchengladbach, könnte er dem Bundesliga-Klub doch hohe Millionen-Einnahmen verschaffen. Der heftig umworbene 22-Jährige verletzte sich jedoch bei der U21-EM am Knie.

"Es ist keine schlimme Verletzung", berichtete Gladbach-Trainer Gerardo Seoane am Rande des Trainingsauftakts am Sonntag. Die voraussichtliche Ausfallzeit werde "im Bereich von sechs Wochen" liegen. Mit einer Rückkehr von Koné vor August sei daher auf keinen Fall zu rechnen.

Findet Gladbach einen Abnehmer für Manu Koné?

Befürchtungen, dass dem französischen Juniorennationalspieler sogar das Hinrunden-Aus droht, bewahrheiteten sich somit nicht. In diesem Fall wäre ein Abgang Konés, der sich angeblich in den Fokus des FC Chelsea, FC Liverpool und von PSG gespielt hat, äußerst unwahrscheinlich gewesen. Doch auch jetzt ist ein Wechsel keinesfalls sicher.

Schließlich würde der Gladbach-Star auch bei seinem neuen Vereine weite Teile der Vorbereitung verpassen und wäre wohl erst in Richtung September wieder voll belastbar. Rund 30 Millionen rufen die Fohlen für ihr Mittelfeld-Juwel auf. Ob die Klubs bereit sind, so viel Geld für einen angeschlagenen Koné auf den Tisch zu legen, bleibt daher abzuwarten.

Das Problem: Die Borussia ist dringend auf Transfereinnahmen angewiesen. Laut "kicker" will der Bundesligist neben einem Hofmann-Ersatz auch noch einen Mittelstürmer verpflichten. Während die Einnahmen aus dem Verkauf des deutschen Nationalspielers wohl in Franck Honorat investiert werden, ist ein Angreifer bislang nicht durch finanziert.

Wie teuer dieser werden darf, hängt wohl maßgeblich von dem Verkauf einer der Leistungsträger ab. Dabei stehen insbesondere die Millionen-Einnahmen, die durch einen Koné-Verkauf erzielt werden könnten, im Fokus.