Ex-Spurs-Star sicher: Kane geht nicht zu Bayern

IMAGO/Malcolm Bryce

Jubelt Harry Kane auch künftig für Tottenham Hotspur - oder zieht es ihn doch zum FC Bayern?

Geht Harry Kane oder bleibt er? Für Fans des FC Bayern und Tottenham Hotspur ist es die Gretchenfrage des Fußball-Transfersommers 2023. Ein Ex-Spurs-Star ist sicher: Der Stürmer macht nicht die Biege Richtung München.

"Basierend auf vorherigen Erfahrungen würde ich sagen, dass Harry Kane nächste Saison immer noch in Tottenham sein wird. Vor zwei Jahren dachte ich, er würde zu Manchester City gehen. Ich war nicht einmal 99 Prozent sicher, sondern 100 Prozent sicher. Und dann ist er geblieben", sagte der frühere Tottenham-Profi Gus Poyet bei "888sport": "Wenn ich Harry Kane wäre, würde ich in der Premier League bleiben, statt zu Bayern München zu wechseln."

"Nur Harry Kane weiß, was Sache ist"

Der Poker sei letztlich eine "schwerwiegende Entscheidung" für den Stürmer und alle Beteiligten, so der Uruguayer weiter. "Ich glaube, die einzige Person die wirklich weiß, was Sache ist, ist Harry Kane." Poyet spielte von 2001 bis 2004 für Tottenham, schoss in 98 Spielen 23 Tore für die Nordlondoner. Auf Tottenhams neuen Trainer Ange Postecoglou sieht Poyet ohnehin schwere Zeiten zukommen - mit dem 29-jährigen Rekordtorschützen des Klubs oder ohne.

"Ich denke, die nächsten zwölf Monate werden hart für Ange Postecoglou. Es wird noch härter, wenn Harry Kane ginge. Als Trainer ist es schwer, wenn du mit viel Energie zu einem Klub kommt und dann sagen sie dir, dass Kane vielleicht geht und du denkst dir: 'Oh, danke, aber das hättet ihr mir vielleicht sagen können, bevor ich den Vertrag unterschrieben habe'", sagte der 55-Jährige, der selbst als Trainer arbeitet.

FC Bayern legt verbessertes Angebot für Kane vor

Die Bayern wollen Kane unbedingt nach München lotsen, haben den Spurs dafür laut Medienberichten ein neues Angebot von 80 Millionen Euro plus Boni vorgelegt. Ob das ausreicht, ist allerdings fraglich.

Wie der "kicker" berichtet, herrsche an der Säbener Straße zwar vorsichtiger Optimismus in der Causa Kane. Transfer-Insider Fabrizio Romano meldet aber, es sei "sehr unwahrscheinlich", dass Tottenham das Angebot annehme. Die Bayern müssten mehr Geld auf den Tisch legen, um ihren Wunschstürmer zu bekommen.