Medien: Al-Ittihad lockt Mega-Star mit 100-Millionen-Offerte

IMAGO

Paul Pogba steht vor einem möglichem Wechsel nach Saudi-Arabien

Der französische Fußball-Star Paul Pogba (30) wird offenbar mit einer 100-Millionen-Euro-Offerte inklusive Bonuszahlungen vom saudi-arabischen Klub und Meister Al-Ittihad geködert. Das schreibt die Gazzetta dello Sport.

Der Weltmeister von 2018, noch bis 2026 bei Juventus Turin unter Vertrag, postete in der Nacht von Sonntag zu Montag Fotos von sich in Saudi-Arabien. Auf diesen zeigte er sich in einem weißen Gewand mit einem rot-weiß karierten Tuch um den Kopf.

Laut der Gazzetta habe sich der Mittelfeldspieler allerdings noch nicht zum Wechsel entschieden. Zudem muss noch die Ablösesumme ausgehandelt werden. Bei der Alten Damen soll er acht Millionen Euro netto per annum verdienen. Pogba kehrte erst im Sommer 2022 nach sechs Jahren bei Manchester United zu Juventus Turin zurück.

Für Juve lief er bereits von 2012 bis 2016 auf. In Turin hat er ein schwieriges Jahr hinter sich. Wegen einer Knie-OP und weiterer Verletzungen kam Pogba gerade einmal auf zehn Einsätze. Pogba verpasste auch die WM 2022 in Katar.

Al-Ittihad hat bereits ablösefrei Karim Benzema und N'Golo Kante verpflichtet. Außerdem kam Celtic-Star Jota für rund 29 Millionen Euro.