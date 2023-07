Medien: Gladbach will nächstes Talent von Hertha BSC

IMAGO/M. Popow

Verlässt Bence Dárdai (l.) Hertha BSC?

Dreimal bediente sich Borussia Mönchengladbach in der jüngeren Vergangenheit bereits bei Hertha BSC. Nun könnte ein weiteres Juwel aus der Jugend des Hauptstadtklubs den Weg an den Niederrhein einschlagen. Konkurrenz droht Gladbach dabei aber offenbar aus der Serie A.

"Er spielt nicht, weil er Dárdai heißt. Bence spielt nach vorne die Pässe, die man nicht verteidigen kann, einfach die tödlichen Pässe, das ist seine Stärke", sagte Hertha-Trainer Pal Dárdai über seinen jüngsten Sohn Bence, der in der Vorbereitung auf die neue Saison mit guten Auftritten für Aufsehen sorgt.

Dabei ist Bence Dárdai gerade einmal 17 Jahre alt. Der offensive Mittelfeldspieler soll dennoch in der kommenden Spielzeit zu regelmäßigen Auftritten in der 2. Bundesliga kommen. Bisher wirbelte der U-Nationalspieler nur in der Jugend, sein Bruder Marton ist mehr oder minder Stammspieler bei den Profis.

Hertha BSC: Dárdai im Fokus von Gladbach?

Mit der deutschen U17-Nationalmannschaft kürte sich der Kreativakteuer vor einigen Wochen zum Europameister. Dort zog er offenbar auch das Interesse größerer Klubs auf sich. Ein Umstand, der daran zweifeln lässt, dass Dárdai auch in der kommenden Saison noch das Hertha-Trikot trägt.

Laut "Bild" soll unter anderem Gladbach die Fühler nach dem Juwel aus Berlin ausgestreckt haben. Den Weg aus der Hauptstadt nach Mönchengladbach gingen bereits Luca Netz 2021, Jamil Najjar 2022 und in diesem Sommer Lukas Ullrich. Bei den Bemühungen um Dárdai erwartet die Borussia aber offenbar harte Konkurrenz.

So berichtet die Boulevardzeitung weiter, dass auch der AC Milan und Juventus Turin den Shootingstar auf dem Zettel haben. Einige Verantwortliche sollen sogar schon im Haus der Familie Dárdai in Westend gewesen sein, um ihre Vorstellungen und Pläne zu präsentieren.

Da das Top-Talent bei Hertha BSC zudem nur noch bis 2024 unter Vertrag steht, müsste ein Verkauf wohl noch bis Ende August über die Bühne gehen, um eine marktgerechte Ablöse zu kassieren.