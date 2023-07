Enthüllt: "Entscheidende Gespräche" im Kane-Poker geplant

IMAGO/David Davies

Darf Harry Kane zum FC Bayern wechseln?

Der FC Bayern intensiviert sein Werben um Harry Kane. Doch Tottenham Hotspur will seinen Superstar unbedingt halten. In den kommenden Tagen stehen offenbar entscheidende Gespräche an.

Kommt er oder kommt er nicht? Seit Wochen befindet sich Kane auf dem Radar des FC Bayern. Das große Problem: Tottenham stellt sich quer und denkt bislang nicht an einen Verkauf seines Aushängeschilds.

Transferexperte Fabrizio Romano zufolge werden die kommenden Tage in der Transfer-Saga von großer Bedeutung sein. Demnach wird Kane zeitnah mit dem neuen Spurs-Coach Ange Postecoglou sprechen.

"Tottenham hat noch keine Mitteilung von Kane über seine Zukunft oder seine Pläne erhalten, daher werden diese Gespräche entscheidend sein", erklärte der italienische Journalist bei "caughtoffside".

Nach Informationen der "Daily Mail" will der FC Bayern sein erstes Angebot von 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen nun um rund zehn Millionen auf insgesamt 80 Millionen Euro erhöhen. Der Betrag könnte durch Klauseln wohl noch weiter steigen.

FC Bayern gibt bei Harry Kane nicht auf

Laut "Sky" wurde die neue Offerte sogar schon abgegeben. "Bild" und "Sport Bild" widersprechen dem TV-Sender. Romano zufolge wird der FC Bayern im heißen Transfer-Poker um Kane "nicht aufgeben". Wie der "kicker" in seiner Montagsausgabe berichtet, herrscht beim deutschen Rekordmeister "weiterhin vorsichtiger Optimismus".

Schließlich steht Tottenham vor einem Dilemma. Kane ist nur noch bis 2024 an die Spurs gebunden. Im Sommer könnte der Premier-League-Klub folglich letztmals eine marktgerechte Ablöse für den 29-Jährigen kassieren. Tottenham-CEO Daniel Levy muss also eine schwierige Entscheidung treffen.

Das beste Argument des FC Bayern im Tauziehen um Kane ist und bleibt das Geld. Dass sich die Spurs mit 80 Millionen Euro plus X schon zufrieden geben, darf allerdings bezweifelt werden.