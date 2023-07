"Mir geht's super": Neuer gibt Verletzungsupdate

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Manuel Neuer kämpft für sein Comeback beim FC Bayern

Nach seinem Unterschenkelbruch im Winter arbeitet Manuel Neuer weiter an der Rückkehr ins Tor des FC Bayern. Der Schlussmann sieht sich selbst auf einem guten Weg.

"Mir geht's super. Mein Bein ist besser geworden, es ist ja mehr Zeit vergangen", sagte der 37-Jährige gegenüber "Münchner Merkur/tz". Neuer hatte sich am Montag für eine Routine-Untersuchung an der Säbener Straße eingefunden.

Die Tests sollen Erkenntnisse über die Fitness des Kapitäns einbringen, heißt es. Ein Bild zeigte den Keeper bei der Einfahrt in die Tiefgarage.

Neuer hat seit der WM in Katar kein Pflichtspiel mehr bestritten. Unmittelbar nach dem Weltturnier hatte sich der Nationalspieler bei einer privaten Skiwanderung den Unterschenkel gebrochen.

Die Verletzung veranlasste den FC Bayern im Winter zur Verpflichtung von Yann Sommer. Da der frühere Gladbacher in München aber nicht restlos überzeugte, deutete alles auf ein Neuer-Comeback zum Saisonstart hin.

Zuletzt kamen aber Zweifel auf, dass der Weltmeister von 2014 pünktlich zum Trainingsauftakt wieder voll mitmischen kann.

Trainingslager des FC Bayern wohl ohne Neuer

"Sky" berichtete vergangene Woche, Neuer werde den Start in die Vorbereitung definitiv verpassen und auch nicht an der geplanten Asien-Reise teilnehmen. Intern heißt es, dass der 37-Jährige noch Zeit brauche, um wieder voll einsatzfähig zu sein.

Laut "Bild" hatte Neuer jüngst Probleme, sein verletztes Bein voll zu belasten. Der Routinier soll auffällig ungelenkig gewirkt haben und sogar über den Platz gehumpelt sein. Offenbar war die volle Belastung des im Dezember aufwändig operierten Beines nicht möglich.

Demnach wird der Torhüter am Samstag wohl auch nicht mit dem Team ins fünftägige Trainingslager an den Tegernsee reisen, sondern individuell trainieren.

Neben Neuer wurden unter anderem auch Matthijs de Ligt, Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting am Montag zu Medizinchecks erwartet. Für die weiteren Teammitglieder stehen die Untersuchungen am Donnerstag an. Am Freitag folgt die Leistungsdiagnostik.