Diese Tottenham-Deals sollten Bayern Angst machen

John Walton via www.imago-images.de

Gareth Bale ist einer der teuersten Fußballer aller Zeiten, muss der FC Bayern für Harry Kane (r.) ähnlich investieren?

Im Zuge des Pokers um den vermeintlichen Wunschstürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur ist der FC Bayern derzeit gezwungen, mit einem der gefürchtetsten Verhandlungspartner des Weltfußballs in den Ring zu steigen: Daniel Levy. sport.de hat einen Blick auf einige der Deals geworfen, die den Ruf des Spurs-Bosses als knallharter Hund begründen.

Mit Levy am Verhandlungstisch zu sitzen, sei schmerzhafter als seine Hüft-Operation gewesen, fasste Manchester Uniteds Trainerlegende Sir Alex Ferguson 2015 in seinem Buch "Leading" die Erfahrungen zusammen, die er mit Levy im Zusammenhang mit dem Wechsel von Dimitar Berbatov von den Londonern zu den Red Devils sammeln "durfte".

Für den Bulgaren musste ManUnited nach einem zähen Poker im Transferschlussspurt des Sommers 2008 satte 38 Millionen Euro auf den Tisch blättern. Zum Vollzug kam es wohl ohnehin nur, da Berbatov nach eigener Aussage von dem Gezerre um seine Person geistig so erschöpf war, dass er - nett ausgedrückt - nicht mehr vollen Einsatz zeigte.

Der Transfer gilt heute gemeinhin als einer der ersten und berühmtesten Geniestreiche Levys, es ist bei Weitem aber nicht der einzige Wechsel, bei dem Levy Tottenhams Karten erfolgreich ausgereizt hat.

Mehr als eine Millionen Euro pro Liga-Spiel eines Spurs-Flops

Im Sommer 2017 gelang Levy ein brillanter Schachzug, dem international nicht die ganz große Aufmerksamkeit gewidmet wurde: Der Wechsel von Kevin Wimmer von den Spurs zu Stoke City.

Wimmer hatte es erst zwei Jahre zuvor für rund sechs Millionen Euro vom 1. FC Köln an die White Hart Lane gezogen, einen bleibenden Eindruck konnte der Österreicher allerdings nicht hinterlassen. Als Stoke Interesse zeigte, zierten gerade einmal 15 Einsätze in der Premier League die Vita des Innenverteidigers. Dennoch leierte Levy Stoke satte 19,4 Millionen Euro aus den Rippen - macht mehr als eine Millionen Euro für jeden Einsatz, den Wimmer in der englischen Liga für Tottenham absolvierte.

Auszahlen sollte sich die Investition nicht einmal im Ansatz: Nach einem ernüchternden Start verlieh Stoke Wimmer unter anderem an Hannover 96 und den KSC, ehe sein Vertrag endete.

Ajax pulverisiert den eigenen Transferrekord

Schürte Tottenhams überschaubare Investition in Wimmer nicht die ganz großen Erwartungen, sorgte der Kauf von Steven Bergwijn im Januar 2020 schon für größere Schlagzeilen. Der Angreifer verließ die PSV Eindhoven für 30 Millionen Euro, schloss sich Tottenham an und verkam nach einem guten Start schnell zum teuren Edeljoker.

Acht Tore in 83 Einsätzen rechtfertigten die einst gezahlte Ablöse keinesfalls, Levy gelang es trotzdem, den Niederländer im Sommer 2022 für mehr als 31 Millionen Euro an Ajax Amsterdam zu veräußern. Mit Abstand die größte Summe, die die Niederländer bislang am Transfermarkt investierten.

Übrigens: Im Februar 2022 erklärte der damalige Ajax-Sportchef Marc Overmars auf der Homepage des Klubs noch, man sei zwar schon länger daran interessiert, Bergwijn zu verpflichten, müsse bezüglich der Ablöseforderungen aber realistisch bleiben. Damals kursierten übrigens Forderungen von "nur" 25 Millionen Euro.

Ein wahrer Transfer-Meilenstein

Der wohl größte Coup gelang Levy allerdings 2013, als er mit dem Verkauf von Gareth Bale an Real Madrid kurz vor Schließung des Sommertransferfensters für den ersten 100-Millionen-Euro-Deal der Fußball-Welt sorgte.

Als Real mit seiner vermeintlich letzten Offerte damals knapp unter den 100 Millionen blieb, soll Levy seine Forderung kurzerhand auf 144 Millionen Euro in die Höhe geschraubt haben, garniert mit dem Verweis, man wolle Bale keinesfalls abgeben. Das Ergebnis ist bekannt.

"Daniel Levy hat nur seinen Job gemacht und das Beste für Tottenham rausgeholt", erklärte Bale rückblickend gegenüber "BT Sport".

Levy soll allerdings nicht nur bei Abgängen einen harten Kurs fahren. Als der 61-Jährige einst Luka Modric für 21 Millionen Euro von Dinamo Zagreb verpflichtete, kam es laut Zagrebs Ex-Präsident Zdravko Mamic zu einer denkwürdigen Begebenheit:

"Wir hatten bereits eine Vereinbarung über den Modric-Transfer nach London. Dann bat ich Levy um fünf Spurs-Trikots. Er sagte mir daraufhin, dass er sie mir geben würde, aber dann würde Tottenham weniger für den Transfer zahlen. Durch diese Geschichte wurde mir klar, wie sehr auf jeden einzelnen Euro in Tottenhams Kasse achtet", erklärte Mamic gegenüber "Four Four Two", Levy sei schlicht der "beste Verhandlungsführer der Welt".

Beging der FC Bayern einen folgenschweren Fehler?

Eben jener "bester Verhandlungsführer der Welt" erweist sich derzeit auch als (zu) hohe Hürde für den FC Bayern, der mit Karl-Heinz Rummenigge und Ehrenpräsident Uli Hoeneß unlängst zwar zwei ebenso berüchtigte Transferflüsterer für die Planung zur kommenden Saison zurück ins Boot holte, allerdings soll der deutsche Rekordmeister seine Chance mit einem folgenschweren Fehler bereits abgeschwächt haben.

Berichte, Trainer Thomas Tuchel solle sich bereits ohne Tottenham zu informieren mit Kane getroffen und haben, sollen Levy laut "Sport Bild" sehr sauer aufgestoßen sein. Er wolle den FC Bayern nun "bluten lassen", will die Zeitschrift aus Levys Umfeld erfahren haben. Laut UEFA sind Verhandlungen ohne Zustimmung des Arbeitgebers erst zulässig, wenn ein Spieler in seine letzten sechs Vertragsmonate geht.

Wie der Poker letztlich ausgeht, ist offen. Die Beispiele aus der Vergangenheit zeigen allerdings, dass sich der FC Bayern auf sehr lange Verhandlungen einstellen muss.

Marc Affeldt