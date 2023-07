Asamoah verrät weiteren Plan mit Zalazar

IMAGO/RHR-FOTO

Rodrigo Zalazar vom FC Schalke 04 wird nach Mittersill nachreisen

In der letzten Woche war der FC Schalke 04 in sein Trainingslager nach Mittersill aufgebrochen - ohne den umworbenen Starspieler Rodrigo Zalazar. Das soll sich in dieser Woche noch ändern.

Schalkes Lizenzspielerleiter Gerald Asamoah klärte darüber auf, dass der Uruguayer im Laufe dieser Woche nachreisen wird. Die letzte Woche musste er noch mit einem fiebrigen Infekt passen. Jetzt bekam Zalazar von der medizinischen Abteilung offenbar Grünes Licht: "In der Untersuchung war alles okay. Dienstagfrüh soll er fliegen", meinte Asamoah am Montag am Rande des Trainingslager in Österreich.

Planmäßig soll sich der Mittelfeldspieler am Dienstag in Mittersill einfinden und akklimatisieren, ehe seine Teamkollegen um 18:00 Uhr ins Testspiel gegen den FC Kopenhagen starten werden.

Zalazar selbst soll dann am Mittwoch zum ersten Mal wieder auf dem Trainingsplatz stehen und fortan in die Übungseinheiten mit einsteigen. Am Samstag steht dann der nächste S04-Test gegen den Podolski-Klub Gornik auf dem Plan, bei dem der 23-Jährige dann mitwirken könnte.

Zalazar hat noch bis 2026 Vertrag beim FC Schalke 04

Dass der Neu-Nationalspieler Uruguays nun überhaupt noch mit ins Trainingslager reist, kann auch als Zeichen im laufenden Transferpoker um Zalazar verstanden werden. Der Spieler selbst hatte sich zuletzt die Möglichkeit offengehalten, die Königsblauen noch in Richtung eines europäischen Erstligisten zu verlassen.

An Interessenten für Zalazar soll es übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch nicht mangeln. Allerdings habe bisher noch kein interessierter Klub ein zufriedenstellendes Angebot an den FC Schalke 04 übermittelt.

Bei den Gelsenkirchenern steht Zalazar immerhin noch bis 2026 unter Vertrag. Der Bundesliga-Absteiger peilt eine Summe im mittleren einstelligen Millionenbereich für seine Nummer 10 an, die in der letzten Spielzeit 22 Meisterschaftsspiele für S04 bestritt.