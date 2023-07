Deshalb wurde der Kim-Transfer noch nicht verkündet

IMAGO/Franco Romano

Min-Jae Kim wechselt zum FC Bayern

Min-Jae Kim wechselt übereinstimmenden Medienberichten zufolge von der SSC Neapel zum FC Bayern. Die offizielle Bestätigung steht noch aus und wird angeblich auch noch etwas auf sich warten lassen.

Wie "Sky" berichtet, wird Kim noch nicht am ersten Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee (15. bis 20. Juli) teilnehmen. Vielmehr soll der 26-Jährige pünktlich zur Asien-Reise (ab dem 24. Juli) zum Team stoßen.

Nach Angaben des TV-Senders wird Kim dann aller Voraussicht nach in den Tests gegen Manchester City, den FC Liverpool und Co. erstmals im Trikot des FC Bayern auflaufen.

Der Innenverteidiger kommt von der SSC Neapel nach München und erhält Medienberichten zufolge einen Vertrag bis 2028. Der Deal soll inzwischen in trockenen Tüchern sein. Die Bayern überweisen eine Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro an den italienischen Meister.

Laut "TEAMtalk" stand Kim zuletzt noch im Fokus von Newcastle United sowie der Saudi Pro League. Allerdings hat sich der südkoreanische Nationalspieler für den FC Bayern entschieden.

FC Bayern: Min-Jae Kim folgt auf Lucas Hernández

Kim ist an der Säbener Straße als Nachfolger für Lucas Hernández vorgesehen. Der Franzose trägt ab sofort das Trikot von Paris Saint-Germain. Wie "Bild" berichtet, erhält der FC Bayern im Gegenzug rund 45 Millionen Euro. Hinzu kommen wohl weitere Bonuszahlungen, die bis zu fünf Millionen Euro in Summe betragen können.

Kim hat in der vergangenen Saison in Diensten der SSC Neapel bewiesen, dass er das Zeug für den nächsten Karriereschritt hat. So wurde der Südkoreaner zum besten Innenverteidiger der Serie A gewählt. Am Vesuv zählte Kim zu den unumstrittenen Stammspielern und machte Kalidou Koulibaly nach dessen Wechsel zum FC Chelsea vergessen. Der Lohn war der Gewinn der italienischen Meisterschaft, der in Neapel frenetisch gefeiert wurde.