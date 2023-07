Bericht: AS Rom an Transfer-Flop des FC Bayern dran

IMAGO/Markus Fischer

Marcel Sabitzer (l.) soll den FC Bayern unbedingt verlassen

Als Wunschtransfer von Ex-Trainer Julian Nagelsmann kam Marcel Sabitzer im Sommer 2021 zum FC Bayern. Durchsetzen konnte sich der Österreicher aber nie. Nach einer Leihe zu Manchester United will der deutsche Rekordmeister seinen Transfer-Flop nun offenbar endgültig abgeben. Konkretes Interesse hat wohl die AS Rom.

In der abgelaufenen Rückrunde war Sabitzer vom deutschen Rekordmeister an Manchester United ausgeliehen. Für die Red Devils absolvierte der zentrale Mittelfeldmann insgesamt 18 Pflichtspiele. Wie der Premier-League-Klub bereits vor einer Woche offiziell verkündete, wird die Zusammenarbeit nicht weiter fortgesetzt.

Doch auch beim FC Bayern hat der ehemalige Leipziger keine Zukunft. Die Münchener suchen derzeit händeringend nach einem Abnehmer für den 29-Jährigen, der noch bis 2025 an den deutschen Branchenprimus gebunden ist. In München wolle man mindestens 15 Millionen Euro mit einem Transfer verdienen. Das berichtet die "Bild".

FC Bayern lehnt Angebot für Sabitzer offenbar ab

Interesse an einer Verpflichtung von Sabitzer wurden bereits eine ganze Reihe an Vereinen nachgesagt. Zuletzt vermeldete die Sportzeitung "Fanatik", dass Besiktas Istanbul an einem Deal interessiert sei.

Nun kommen Gerüchte über einen möglichen Wechsel zur AS Rom auf. Vor allem Roma-Coach Jose Mourinho soll ein großer Fan des Österreichers sein.

Bereits am Samstag berichtete die "Gazzetta dello Sport", dass der Klub aus der Serie A Kontakt zum deutschen Rekordmeister aufgenommen und sich nach einem Leihgeschäft erkundigt hat. Dieses lehnten die Bayern-Bosse laut der Tageszeitung "La Repubblica" aber bereits ab.

Eine erneute Leihe streben die Kaderplaner an der Säbener Straße nicht an. Man wolle Sabitzer nach zwei Jahren jetzt endgültig von der Gehaltsliste streichen. Ob sich der Europa-League-Finalist auch einen Kauf des Kreativspielers vorstellen kann, ist derweil nicht bekannt.