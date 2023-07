Trinity Rodman begeistert in der US-Nationalmannschaft

IMAGO/Karen Ambrose Hickey / SPP

Trinity Rodman hat beim Sieg der US-Nationalmannschaft mit einem Doppelpack geglänzt.

Trinity Rodman lachte und schwärmte von den Fans in San Jose. Sie genoss die lautstarke Unterstützung, die kurz zuvor noch den Torjubel der US-Stürmerin gebremst hatten. "Ich konnte nichts hören, deshalb dachte ich ehrlich gesagt, es wurde ein Foul gepfiffen", sagte sie nach ihrem Doppelpack gegen Wales (2:0). Die Fußball-Nationalspielerin verzückte das Stadion mit ihrem Traumtor und machte ihrem berühmten Namen alle Ehre.

Die 21-Jährige setzte ihren Körper ein und nahm ihrer walisischen Gegenspielerin so an deren Strafraum den Ball ab, ehe sie sehenswert in den Winkel schoss. Diese hartnäckige Spielweise, im Englischen auch "Hustle" genannt, hat sie sich von ihrem berühmten Vater abgeschaut.

Denn Trinity ist die Tochter von Basketball-Legende Dennis Rodman. Dem fünfmaligen NBA-Champion habe sie "mehr beim Spielen zugeschaut, als die Leute wissen", erzählte sie kürzlich. Gerade von seinen Fähigkeiten, sich Rebounds zu erkämpfen, wurde sie inspiriert.

"Das Spiel lesen, den Ball verfolgen und die Erste sein, die einen Fuß, Kopf, Knie oder Schienbein dran bekommt", sei ein großer Teil ihre Spiels. Ihr Treffer zum 2:0 am Sonntag belegte das.

Wenn auch in einer anderen Sportart könnte ihre Laufbahn ähnlich erfolgreich verlaufen, wie die ihres Vaters. Mit 18 Jahren wurde sie im NWSL-Draft 2021 an erster Stelle von den Washington Spirit gewählt. Als jüngste Spielerin jemals. Seit Februar 2022 ist sie zudem die bestbezahlte Akteurin der Ligageschichte.

Nun tritt Rodman in der Nationalmannschaft zum richtigen Zeitpunkt ins Rampenlicht. Mit ihren zwei späten Treffern nach Einwechslung verhalf sie dem Rekordweltmeister zum Sieg im letzten Test und darf sich nun sogar Hoffnung auf einen Stammplatz bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) machen.