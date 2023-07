Medien: Werder Bremen bastelt an nächstem Transfer-Coup

IMAGO/Mark Greenwood/IPS/Shutterstock

Fodé Ballo-Touré (l.) spielte bereits in der Champions League

Mit der Verpflichtung von Naby Keita vom FC Liverpool ist dem Fußball-Bundesligisten Werder Bremen in diesem Sommer bereits ein echter Coup auf dem Transfermarkt gelungen. Laut jüngster Medienberichte arbeiten die Norddeutschen nun längst an dem nächsten Deal mit einem europäischen Top-Klub.

Wie das Portal "footmercato" nämlich erfahren haben will, soll Werder einer der Interessenten an Fodé Ballo-Touré sein. Der Linksfuß steht seit 2021 bei AC Mailand unter Vertrag und spielte in der letzten Saison mit der Rossoneri noch in der Champions League.

Der 26-Jährige wurde in der Vergangenheit auch schon von Borussia Dortmund umworben, nachdem er einst in der Jugendakademie von Paris Saint-Germain ausgebildet wurde.

Seine ersten Schritte im Profi-Fußball setzte Ballo-Touré dann auch in der französischen Eliteliga Ligue 1, allerdings bei OSC Lille sowie der AS Monaco.

Werder-Flirt bei Milan nur Ergänzungsspieler

2021 folgte dann der Wechsel in die Serie A zu Milan. Dort gewann er in der vorletzten Saison die italienische Meisterschaft, kam bis dato aber über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus.

Laut dem Medienbericht ist Werder Bremen nun einer von gleich drei Klubs, die ernsthaftes Interesse daran haben, Ballo-Touré aus Mailand loszueisen. Neben den Hansestädtern soll der senegalesische Nationalspieler auch noch bei der AC Bologna aus Italien sowie dem FC Everton aus der englischen Premier League auf dem Zettel stehen.

Der Spieler selbst soll bei der AC Mailand, wo er in beiden Saisons bisher lediglich fünf Saisonspiele in der Serie A in der Startelf stand, unzufrieden mit seiner sportlichen Situation und seiner weiteren Perspektive für die Zukunft sein.

Sein derzeitiges Arbeitspapier läuft noch bis 2025, er war einst für knapp fünfeinhalb Millionen Euro in die Lombardei gewechselt.