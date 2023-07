Ex-Coach adelt Bayern-Flirt: "Überragend"

IMAGO/Cesare Purini / Insidefoto

Min-jae Kim soll zum FC Bayern kommen

Der FC Bayern soll sich mit Min-jae Kim vom italienischen Meister SSC Neapel einig sein, der Innenverteidiger soll zeitnah als Nachfolger von Lucas Hernández bei den Münchnern vorgestellt werden. Wer den Abwehrrecken nur allzu gut kennt, ist der deutsche Trainer Roger Schmidt. Er arbeitete eine Zeit lang mit Kim zusammen und war zuletzt voll des Lobes für seinen Ex-Spieler.

"Die Entwicklung von Kim überrascht mich nicht. Er ist ein überragender Innenverteidiger", meinte Schmidt gegenüber dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

Der 56-jährige Fußballlehrer ist derzeit bei Benfica angestellt, holte mit dem Lissabon-Klub in diesem Jahr die portugiesische Meisterschaft.

Von 2017 bis 2019 hatte Schmidt in China bei Beijing Guoan gearbeitet, wo er zum Ende seiner Amtszeit auch auf Min-Jae Kim traf. Kim blieb damals noch bis 2021 in der chinesischen Super League, ehe es ihn über Fenerbahce Istanbul nach Italien zur SSC Neapel zog.

Kim wechselte einst für nur drei Millionen Euro in die Türkei

"Er war ja lange ein bisschen unter dem Radar, weil er in China gespielt hat. Aber schon damals konnte man sehen, dass er alles hat, um auch bei europäischen Top-Klubs eine führende Rolle einzunehmen", fügte Schmidt seiner Einschätzung zu dem südkoreanischen Nationalspieler hinzu.

In seinem Jahr in Napoli gelang Kim der endgültige Durchbruch in einer europäischen Top-Liga. In der Meistersaison der Neapolitaner lief der 1,90-m-Hüne 35 Mal in der Startelf auf, war in der Innenverteidigung des Team absolut gesetzt.

In diesem Sommer soll er für rund 50 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister wechseln.

Für Beijing Guoan hatte hatte Kim seinerzeit 45 Spiele in der Super League bestritten, ehe er im August 2021 für lediglich drei Millionen Euro Ablöse zu Fenerbahce gewechselt war.