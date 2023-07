Matthäus malt düsteres Kane-Szenario für den FC Bayern

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fürchtet, dass sich der FC Bayern auf einen komplizierten Kane-Poker einlassen muss

Der Transferpoker um Harry Kane wird für den FC Bayern zum erwarteten Stolperstein. Tottenham will seinen Superstar nach wie vor nicht abgeben, hat dem Vernehmen nach auch das zweite Angebot der Münchner abgelehnt. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fürchtet, dass sich der Rekordmeister schon bald auf die nächsten Rückschläge im Werben um den Stürmer einstellen muss.

Zwei Angebote für Harry Kane hat der FC Bayern in der vergangenen Tagen bereits abgegeben. Beide mit dem gleichen Ergebnis: Weder die 70 noch die 80 Millionen Euro waren den Spurs für ihren Superstar auch nur annähernd genug. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus überrascht das nicht.

Spurs-CEO Daniel Levy sei schon lange im Geschäft und habe mit Blick auf die Kane-Ablöse eine klare Vorstellung, schrieb der Ex-Profi in seiner "Sky"-Kolumne. Und diese Vorstellung bewege sich nunmal im dreistelligen Millionenbereich. "Wenn diese Vorstellung nicht erreicht wird, zieht er [Levy] es durch und gibt Kane nicht ab. Davon gehe ich aus", will Matthäus den Worst Case für seinen früheren Verein nicht ausschließen.

Matthäus: FC Bayern darf nicht nervös werden

Am Ende sei dem Tottenham-Besitzer diese klare Haltung auch nicht vorzuwerfen, ergänzte Matthäus: "Bayern hat damals auch gesagt, dass Robert Lewandowski für eine Summe X gehen kann, die sie dann auch bekommen haben. Sie haben ihn auch nicht beim ersten oder zweiten Angebot gehen lassen. Das weiß Levy auch."

Ganz entscheidend für den FC Bayern ist es in Matthäus' Augen, nun die Ruhe zu bewahren. "Wenn man jetzt auf einmal nervös wird und die andere Seite es merkt, wird Levy vielleicht sagen: Okay, jetzt kostet er 110 Millionen", schrieb der 62-Jährige, der nicht beurteilen wollte, ob Kane so viel Geld überhaupt wert ist. Über eine Ablöse in dieser Größenordnung für einen fast 30-Jährigen könne man durchaus "diskutieren", erklärte Matthäus.