Irre Kane-Kehrtwende? Bayern liebäugelt mit Winter-Transfer

IMAGO/Malcolm Bryce

Um Harry Kane wird heftig gepokert, der FC Bayern ist mittendrin

Kommt er oder kommt er nicht? Der FC Bayern wirbt heftig um Tottenham-Stürmer Harry Kane. Noch ist völlig offen, ob der englische Nationalstürmer nach München wechselt. Nun scheint eine neue Option möglich.

Der FC Bayern könnte im Poker um Harry Kane auf eine neue Strategie ausweichen und auf Zeit spielen.

Wie die "Daily Mail" berichtet, haben die Bayern Kontakt zu Kane und dessen Familie aufgenommen und sind zuversichtlich, dass der Stürmer gewillt ist, in die Bundesliga zu wechseln. Falls das Vertrauen in diese Zusage groß genug ist, könnte der FCB auch auf einen Transfer im Winter spekulieren, heißt es.

Sitzen die Bayern am längeren Hebel?

Hintergrund: Kane befindet sich in seinem vorletzten Vertragsjahr. Das bedeutet, dass Tottenham nur noch in diesem Sommer oder eben im kommenden Winter bei einem Transfer kräftig mitverdienen kann. Im kommenden Sommer wäre Kane ablösefrei zu haben.

Laut dem Bericht wähnen sich die Bayern daher am längeren Hebel im Transfer-Hickhack. Der Klub gehe nicht davon aus, dass Tottenham-Rivale Manchester United in den Kane-Poker eingestiegen sei und die Spurs Kane lieber ins Ausland abgeben würden. Der Rekordmeister sehe sich daher als beste Option für Tottenham.

Eine Einigung in diesem Sommer ist aktuell noch nicht in Sicht. Über das Wochenende sollen die Bayern ein zweites Angebot in Richtung London verschickt haben. Wie "The Times" berichtet, lehnten die Spurs die Offerte über kolportierte 80 Millionen Euro dankend ab.

Schmerzgrenze bald erreicht

Dem Bericht zufolge sei die Schmerzgrenze der Bayern mit dem jüngsten Angebot fast schon erreicht. Der Klub wolle diese auch nicht überschreiten. Viel Spielraum gibt es offenbar nicht mehr. Schon mit dem ersten Angebot über 70 Millionen Euro waren die Bayern bei dem Premier-League-Team abgeblitzt.

Transferexperte Fabrizio Romano hatte jüngst erklärt, dass die kommenden Tage in der Transfer-Saga von großer Bedeutung seien. Demnach wird Kane zeitnah mit dem neuen Spurs-Coach Ange Postecoglou sprechen.