Verwirrung um brisante Sommer-Klausel

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ob Yann Sommer beim FC Bayern bleibt, ist noch nicht final geklärt

Offiziell ist Yann Sommer noch Angestellter des FC Bayern. Das kann sich jedoch zeitnah ändern, ein Wechsel des Schweizers liegt bereits seit Tagen in der Luft. Allerdings könnte der Transfer des Torhüters komplizierter als gedacht werden.

Erst vor wenigen Wochen schien es so, als ob sich ein Kauf von Yann Sommer für einen interessierten Verein recht simpel gestaltet. Die "Bild" berichtete von einer Ausstiegsklausel im Vertrag des Torhüters, die einen Wechsel auch ohne Zustimmung der Münchner möglich machen würde. "Sky" behauptet nun aber: besagte Klausel gibt es gar nicht.

Laut Informationen des TV-Senders besteht zwischen dem FC Bayern und dem Schweizer Torhüter lediglich ein "Gentleman's Agreement". Demnach kann Sommer den Rekordmeister verlassen, sobald Manuel Neuer zwischen die Pfosten zurückkehrt.

Sollte diese Darstellung zutreffen, würde dies die Situation der Münchner grundlegend ändern, denn nun hätten sie wieder die Möglichkeit, ihr Wechsel-Veto einzulegen und Sommer im Klub zu halten - etwa, wenn sich der Genesungsprozess von Manuel Neuer weiter verzögert und der Nationaltorhüter noch weiter ausfällt.

Inter versucht es beim FC Bayern mi einem Mini-Angebot

Gibt es die Ausstiegsklausel dagegen, könnte der FC Bayern einen Transfer Sommers nicht verhindern, sobald ein Klub die festgelegte Summe aufruft.

Zuletzt wurde vermehrt spekuliert, dass Inter Mailand dazu bereit sein könnte. Den Nerazzurri wird großes Interesse am Schweizer Nationalkeeper nachgesagt. Ein Angebot sollen sie schon in der Schublade liegen haben. Dieses soll jedoch - ob Klausel oder nicht - deutlich unter den Vorstellungen der Münchner liegen, die sich eine Ablöse in Höhe von neun bis zehn Millionen Euro erhoffen.

Noch völlig unklar ist derweil, wie sich die Situation rund um Manuel Neuer entwickelt. Der Stammkeeper versicherte am Montag zwar, dass es ihm gut gehe. Den Trainingsauftakt könnte er aber dennoch verpassen.