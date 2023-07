PSG-Beben: Mbappé-Abschied rückt näher

IMAGO/Joly Victor/ABACA

Kylian Mbappé könnte 2023/24 für Real Madrid auflaufen

Die Luft in der Stadt der Liebe wird immer dicker! Französischen Medienberichten zufolge will Paris Saint-Germain mittlerweile alles daran setzen, um Kylian Mbappé noch vor dem Trainingsstart am 17. Juli loszuwerden. Dafür nehmen die Scheichs offenbar einen Millionenverlust in Kauf.

Einer der spektakulärsten Transfers aller Zeiten steht womöglich unmittelbar bevor. Wie französische und spanische Medien am Montag übereinstimmend berichten, könnte Superstar Kylian Mbappé schon in den nächsten Tagen von Paris Saint-Germain zu Real Madrid wechseln.

Die PSG-Verantwortlichen seien mittlerweile so sauer auf ihren Star-Spieler, dass sie sogar zu "extremen Maßnahmen" greifen würden, um den 24-Jährigen in diesem Sommer loszuwerden. Das schreibt die renommierte Zeitung "Le Parisien".

Ein Teil dieser Maßnahmen wäre demnach die Auszahlung des Loyalitätsbonus an Mbappé durch den Scheichklub. Der Bonus in zweistelliger Millionenhöhe würde dem Stürmer im Fall eines Verbleibs ohnehin zustehen, im Fall eines Abschieds 2023 jedoch nicht. Die PSG-Bosse sind nun aber gewillt, Mbappé die Summe auch bei einem Abschied zu zahlen, heißt es.

Real beobachtet PSG-Eskalation mit großem Interesse

In Madrid nehmen sie diese Entwicklung angeblich mit großem Interesse zur Kenntnis. Die Königlichen halten noch die Füße still, könnten sich aber bald aktiv in den Poker einschalten, berichtet unter anderem die "Marca".

Noch unklar ist, wie hoch die finanzielle Schmerzgrenze des spanischen Rekordmeisters ist. Einige lokale Medien schreiben von 150 Millionen Euro, andere von bis zu 200 Millionen. Angesichts der Eskalation in den letzten Tagen soll Real noch auf ein Entgegenkommen der Paris hoffen.

Ob der 17. Juli letztlich zum D-Day in der Mbappé-Operation wird, bleibt abzuwarten. Möglich wäre laut "Marca" auch, dass sich der Deal noch einige Tage nach hinten verschiebt. Zu viel Zeit haben die Pariser allerdings nicht mehr, denn schon am 22. Juli bricht das Team zu seiner Asien-Tour auf - ob mit oder ohne Kylian Mbappé, ist die große Frage.