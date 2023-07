Steile Kane-These: "Mangel an Ehrgeiz" und "überteuert"

IMAGO/JASONPIX/Shutterstock

Harry Kane soll das Sturmproblem des FC Bayern lösen

Der mögliche Transfer von Superstar Harry Kane von Tottenham Hotspur zum FC Bayern beherrscht seit Tagen die Schlagzeilen. Zuletzt sollen die Münchner ihre Offerte auf 80 Millionen Euro angehoben - zu wenig für die Spurs. Ein englischer Ex-Nationalspieler hat sich nun zum Poker geäußert und interessante Thesen aufgestellt.

"Es gibt einen Grund, warum nur Bayern München ein Angebot für Kane abgibt - er ist selbst mit 70 Millionen Pfund überteuert, also sollte Levy die Chance, ihn zu verkaufen, mit beiden Händen ergreifen", überrascht Stan Collymore in seiner Kolumne bei "Caughtoffside".

Man dürfe nicht außer acht lassen, dass Kane bald 30 werde, sein Vertrag im kommenden Sommer ende und er daher in einem halben Jahr ohnehin frei mit möglichen Interessenten verhandeln könne. Außerdem habe der Angreifer nicht die dünnste Verletztenakte, begründet Collymore, der nicht glaubt, dass den Bayern derzeit große Konkurrenz ins Haus steht.

"Ich glaube nicht, dass Manchester United vor Ende des Fensters noch einmal ins Rennen geht, es sei denn, es passiert etwas Drastisches, wie eine Übernahme durch Katar, und es gibt keine andere Möglichkeit für ihn, zu gehen. Real Madrid hat Mbappé im Visier, PSG scheint Victor Osimhen zu bevorzugen, Manchester City hat bereits Erling Haaland und Julian Alvarez und Chelsea hat noch Abgänge zu verzeichnen", so der ehemalige Liverpool-Torjäger.

Tottenham-Boss Daniel Levy spiele daher "ein gefährliches Spiel", urteilt Collymore. "Verstehen Sie mich nicht falsch, ich weiß, dass er ein guter Geschäftsmann ist, aber wenn er das Angebot der Bayern nicht annimmt, wird er wahrscheinlich den besten Spieler seines Klubs umsonst verlieren."

An Kane gerichtet, betont Collymore zudem, dass er einen Abschied des Tottenham-Eigengewächses für den absolut richtigen Schritt hält. Nun sei es am Kapitän der englischen Nationalmannschaft, seinerseits den Druck auf Tottenham zu erhöhen.

"Wenn Kane weiterhin still dasitzt und es Daniel Levy leicht macht, Angebote in Höhe von 60 bis 70 Millionen Pfund von einem Verein wie Bayern München abzulehnen, der immer die Chance hat, die Bundesliga und die Champions League zu gewinnen, dann hat er sicher nicht wirklich den Wunsch, die Spurs zu verlassen", nimmt Collymore Kane in die Pflicht.

Abgesehen von einigen frühen Leihstationen hat Kane seine gesamte Profilaufbahn an der White Hart Lane gekickt. Dort ist er zum zweitbesten Stürmer der Premier-League-Geschichte und Superstar des Weltfußballs aufgestiegen, hat aber noch keinen einzigen Titel mit dem Klub gewonnen. In München dürfte die Chance darauf wiederum enorm groß sein.

Sollte Kane seinem Jugendklub treu bleiben, ist dies laut Collymore auch ein deutliches Zeichen: "Wenn er meint, er habe sich eingelebt und wolle in London bleiben, dann zeigt das für mich einen deutlichen Mangel an Ehrgeiz. Vergessen wir nicht, dass es sich um einen Weltklassespieler handelt, der nicht weiß, wie es sich anfühlt, eine große Trophäe zu gewinnen."