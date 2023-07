Matthäus benennt größtes BVB-Dilemma gegenüber den Bayern

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Lothar Matthäus wünscht sich einen spannenden Meisterkampf

Nur denkbar knapp aufgrund der schlechteren Tordifferenz hat es Borussia Dortmund in der abgelaufenen Bundesliga-Saison verpasst, nach elf Jahren endlich wieder Deutscher Meister zu werden. Der Titel ging bekanntermaßen erneut an den FC Bayern. Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus erklärte nun, warum der BVB auf Dauer nicht an den Münchnern vorbeikommen kann.

Der 61-Jährige hatte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder betont, wie förderlich ein spannendes Meisterrennen in der Bundesliga insgesamt für den deutschen Fußball sei. Dass die Dortmunder Borussia aber dauerhaft am FC Bayern vorbeiziehen kann, glaubt der Weltmeister-Kapitän von 1990 nicht.

"Das große Problem des BVB ist, dass sie immer wieder ihre besten Spieler abgeben müssen. So wie damals Sancho oder zuletzt Jude Bellingham. So kann keine Mannschaft zusammenwachsen, um dem FC Bayern auf Dauer ernsthaft Konkurrenz machen zu können", führte Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne aus.

Immer wieder hatten die Schwarz-Gelben in den letzten Jahren ihre Leistungsträger abgeben müssen. Mal an die direkte Konkurrenz nach München, mal in die europäischen Top-Ligen nach Spanien oder England.

"Dass etwas zusammenwächst und man noch Qualität dazukauft, das wäre es, was Dortmund eigentlich bräuchte - ähnlich wie auch RB Leipzig. Dann könnte man nicht nur Bayern München national Konkurrenz machen, sondern sie auch international unterstützen und größere Erfolge erzielen", ist sich der einzige deutsche Weltfußballer sicher.

Sancho-Rückkehr zum BVB? Matthäus meldet Zweifel an

Sowohl beim BVB, als auch in Leipzig sei zwar das nötige Geld vorhanden, um Top-Spieler wie Jude Bellingham oder Christopher Nkunku längerfristig halten zu können, so Matthäus. "Aber wenn diese dann von Klubs wie Real Madrid, dem FC Chelsea oder Manchester City umworben werden, muss man am Ende einen gemeinsamen Weg für Verein und Spieler finden."

Ob sich eine Rückholaktion von Jadon Sancho zum BVB nach zwei Jahren auszahlen würde, weiß der heutige TV-Experte hingegen noch nicht. Matthäus meldete Zweifel daran an, ob der englische Nationalspieler noch einmal zum Ausnahmespieler bei den Westfalen werden würde.

"Ich weiß nicht, wie er in Form ist und ob er eine Verstärkung sein könnte. Ich weiß aber, dass Dortmund auf Sanchos Position mit Adeyemi und Malen zwei Außenspieler hat, die ähnliche Qualitäten haben wie Sancho. Und mit dem 17-jährigen Belgier Julien Duranville haben sie einen weiteren sehr talentierten Spieler im Kader", so der 150-fache deutsche Nationalspieler.