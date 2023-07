Droht der nächste Abschied? Pavard-Poker nimmt Fahrt auf

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Benjamin Pavard will den FC Bayern verlassen

Schon vor Wochen hinterlegte Benjamin Pavard beim FC Bayern seinen Wechselwunsch. Passiert ist seitdem aber nicht viel. Offiziell ist der Franzose immer noch Angestellter des Rekordmeisters. Nun zeichnet sich aber endlich eine Lösung ab.

Nachdem der "kicker" erst am Wochenende berichtete, dass es nach wie vor keine konkreten Interessenten für Benjamin Pavard gebe und sich die Suche nach einem neuen Arbeitgeber für den Franzosen "schleppend" gestalte, schreibt die "tz" nun von ersten Bewegungen im Transferpoker.

Dort heißt es, dass bereits zwei Klubs konkretes Interesse an einer Pavard-Verpflichtung hinterlegt haben. Um welche Klubs es sich dabei handelt, ist jedoch nicht bekannt. Als Ablöse nennt die Münchner Zeitung die bereits bekannte Preisspanne. Demnach wünschen sich die Bayern-Boss zwischen 30 und 35 Millionen für den 27-Jährigen - also in etwa die Summe, die die Münchner im Sommer 2019 für den Franzosen an den VfB Stuttgart zahlten.

Pavard beim FC Bayern unzufrieden

Dass Pavard den FC Bayern bereits ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags verlassen will, ist seit Wochen bekannt. Der Abwehrspieler war mit seiner Rolle in der Münchner Mannschaft zuletzt zusehends unzufrieden. Er selbst sieht sich am liebsten in der Innenverteidigung, dort ist der Rekordmeister aber auch nach dem Abgang von Lucas Hernández gut aufgestellt. Pavards Ziel ist es nun, einen Top-Klub zu finden, der einen Platz im Abwehrzentrum frei hat.

Über mögliche Anlaufstellen wurde in den vergangenen Wochen schon diskutiert. In diesem Zuge wurde unter anderem dem englischen Rekordmeister Manchester United sowie Champions-League-Finalist Inter Mailand Interesse nachgesagt. Auch Paris Saint-Germain war lange Zeit in der Verlosung, doch nach dem Hernández-Deal ist beim französischen Serienmeister eher kein Platz mehr für Pavard.