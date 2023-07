Bericht: Eintracht Frankfurt mit Hertha-Star einig

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Jessic Ngankam (M.) könnte Hertha BSC schon bald verlassen

Seit Wochen wird über den Abschied von U21-Nationalspieler Jessic Ngankam von Absteiger Hertha BSC spekuliert, jetzt wird die Angelegenheit offenbar konkret. Der Angreifer bleibt der Bundesliga wohl erhalten und wird sich in Richtung Eintracht Frankfurt verändern.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Nach "Sky"-Informationen soll es nämlich eine "grundsätzliche mündliche Vereinbarung" zwischen dem 22-Jährigen und der Eintracht über einen Sommer-Wechsel geben.

Demnach hätten die Frankfurter Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche und den neuen Cheftrainer Dino Toppmöller den gebürtigen Berliner vom Eintracht-Projekt überzeugt.

Ngankam hatte in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit 18 Partien für Hertha BSC bestritten und dabei vier Treffer erzielt. In der Abstiegssaison der Alten Dame war er mehrfach mit Verletzungen ausgefallen und bestritt insgesamt nur acht Ligaspiele von Beginn an.

Trotzdem winkt ihm nun offenbar der nächste Schritt auf der Karriereleiter statt des sportlichen Rückschritts in der 2. Bundesliga.

Hertha BSC und Eintracht feilschen noch um die Ablöse

Wie es in dem "Sky"-Bericht weiter heißt, sollen sich die Adlerträger und die Berliner Hertha derzeit in den konkreten Verhandlungen befinden, die sich bis dato allerdings als schwierig herausgestellt haben.

Konkret wird noch über die Ablösemodalitäten gefeilscht, bei der beide Parteien von ihren bisherigen Standpunkten noch nicht groß abgerückt sind.

Eintracht Frankfurt soll für Ngankam demnach vier Millionen Euro plus weitere Bonuszahlungen bieten. Hertha BSC verlangt aber noch deutlich mehr für das Eigengewächs, welches noch bis 2025 vertraglich an den Klub gebunden ist.

Die Berliner sollen sich in der Vergangenheit aber mindestens zehn Millionen Euro für den Stürmer ausgerechnet haben. Wo sich die beiden Vereine treffen könnten, ist derzeit noch offen.