BVB-Rückkehrer über "Echte Liebe": "Mehr als ein Slogan!"

IMAGO/Thomas Bielefeld

Paul Besong (l.) ist zurück beim BVB

Zehn Jahre lang wurde er bei Borussia Dortmund ausgebildet, ehe es ihn zum 1. FC Nürnberg II und Erzgebirge Aue in die Regionalliga und 3. Liga zog. Jetzt ist Paul-Philipp Besong zurück beim BVB in seiner Heimat. Für den Rückkehrer nicht nur sportlich ein großer Schritt.

Auch emotional hat es für den gebürtigen Fröndenberger einen großen Stellenwert, zurück bei den Schwarz-Gelben zu sein, wie er jetzt gegenüber BVB-Vereinsmedien mitteilte: "Die zehn Jahre, die ich hier in der Jugend verbracht habe, haben mich einfach an den Verein gebunden. Ich verbinde so viele Emotionen mit dem Verein."

Nach über drei Jahren zurück bei Borussia Dortmund zu sein, erfüllt Besong mit Stolz, wie er selbst betonte. Für ihn ist der BVB sein Herzensklub, besitzt er mit seiner Familie doch schon seit vielen Jahren Dauerkarten für den Signal Iduna Park. "Der Spruch 'Echte Liebe' ist nicht nur so ein Slogan. Das spürt man!", so der Mittelstürmer, der in der 3. Liga mit dem BVB II für Furore sorgen will.

Besong träumt weiterhin von der Bundesliga mit dem BVB

Doch auch die Bundesliga und damit verbunden die Profi-Mannschaft der Schwarz-Gelben hat der 22-Jährige noch immer im Blick: "Das ist natürlich ein Ziel und ein unglaublicher Traum, den man seine ganze Jugend hatte", so Besong über die Perspektive, in Zukunft noch vor über 80.000 Zuschauern ein BVB-Heimspiel bestreiten zu dürfen.

In den letzten Jahren war er zunächst beim 1. FC Nürnberg beschäftigt, wo ihm der Durchbruch im Kader der ersten Mannschaft nicht glückte. In der letzten Saison spielte Besong dann auf Leihbasis bei Erzgebirge Aue, wo er mit 31 Saisonspielen eine wichtige Stütze bei den Sachsen war.

Ausgerechnet gegen seinen alten und neuen Arbeitgeber war ihm dabei im vergangenen Mai in der 3. Liga ein Doppelpack geglückt.

Der sportlich bislang größte Erfolg für Besong war aber der Gewinn der deutschen A-Jugend-Meisterschaft im Juni 2019, als ihm im Endspiel gegen den VfB Stuttgart nach Einwechslung zwei Treffer gelangen. "Bis heute kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich mir die Highlights anschaue", verriet Besong.

Bei der U23 des BVB hat der Deutsch-Kameruner zunächst einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.