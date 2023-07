Bayern-Wechsel? Kane hat angeblich Entscheidung getroffen

IMAGO/Mike Egerton

Harry Kane will offenbar zu den Bayern wechseln

Der FC Bayern will Harry Kane - unbedingt. Und es zeichnet sich immer mehr ab: Auch der Top-Stürmer möchte zum Bundesligisten wechseln.

Heiße Phase im Poker um Harry Kane: Tottenham Hotspur soll ein zweites Angebot des FC Bayern für den Angreifer abgelehnt haben. Das Transfer-Saga geht also in die nächste Runde.

Doch der deutsche Rekordmeister soll einem Medienbericht zufolge gute Karten haben. "Sport1" will erfahren haben, dass Kane nur zum FC Bayern wechseln will und zu keinem anderen Klub. Auch eine Vertragsverlängerung bei Tottenham über 2024 hinaus lehne er ab. Darüber seien weitere Interessenten und auch die Spurs informiert, heißt es. Wenn Kane am Donnerstag wieder ins Training einsteigt, werde er das Team noch höchstpersönlich darüber informieren.

Noch scheitert es am lieben Geld

Bislang scheiterte die Verpflichtung des Engländers an der Höhe der Ablösesumme. Eine erste Offerte über 70 Millionen Euro plus Boni sowie eine zweite um zehn Millionen Euro angepasste schmetterte Tottenham bislang ab.

Neu-Trainer Ange Postecoglou gibt sich in ersten Interviews optimistisch. "Kane ist einer der besten Spieler der Welt. Ich will Harry hier haben und ich will, dass Tottenham erfolgreich ist. Ich bin mir sicher, dass er das auch will", sagte er. "Ich will mich ihm vorstellen und will wissen, was er sich wünscht, damit dieser Klub erfolgreich ist. Dann gehen wir auf den Trainingsplatz und setzen es um."

FC Bayern hat wohl Plan B im Kane-Poker

Die Bayern wähnen sich dennoch am längeren Hebel. Auch ein Plan B liegt schon in der Schublade unter dem Arbeitstitel "Winter-Transfer".

Hintergrund: Kane befindet sich in seinem vorletzten Vertragsjahr. Das bedeutet, dass Tottenham nur noch in diesem Sommer oder eben im kommenden Winter bei einem Transfer kräftig mitverdienen kann. Im kommenden Sommer wäre Kane ablösefrei zu haben.

Laut einem Bericht der "Daily Mail" ist der FC Bayern zuversichtlich, Kane verpflichten zu können. Der Klub gehe nicht davon aus, dass Tottenham-Rivale Manchester United in den Kane-Poker eingestiegen sei und die Spurs Kane lieber ins Ausland abgeben würden. Der Rekordmeister sehe sich daher als beste Option für Tottenham.