Perfekt! Chelsea-Star stürmt für Union Berlin

IMAGO/Dan Chesterton

David Datro Fofana hat beim 1. FC Union Berlin angeheuert

Was die Spatzen seit Tagen lautstark von den Dächern Berlins pfiffen, ist nun auch von Seiten des Vereins bestätigt: David Datro Fofana wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Chelsea aus der englischen Premier League zum 1. FC Union Berlin.

Der Ivorer, der in London noch bis Ende Juni 2029 unter Vertrag steht, heuerte im Januar 2023 für zwölf Millionen Euro bei den Blues an, bestritt aber nur vier Kurzeinsätze für die Profis des FC Chelsea. Bei Union Berlin soll der 20-jährige Angreifer nun Spielpraxis sammeln.

"Union hat sich in den letzten Jahren extrem stark entwickelt und es reizt mich sehr, in der neuen Saison ein Teil davon zu sein. Der Klub hat sich lange und intensiv um mich bemüht und das will ich jetzt mit guten Leistungen zurückzahlen", wird Fofana in einer offiziellen Mitteilung auf "fc-union-berlin.de" zitiert.

Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert ergänzt: "Davids Tempo und seine flexiblen offensiven Qualitäten sind für uns hochinteressant. Wir wollen einen weiteren torgefährlichen Spieler, der unserem Angriffsspiel zusätzliche Impulse verleihen wird."

Union Berlin rüstet für die Champions League auf

Vor seiner Zeit in England war Fofana in seiner Heimat sowie dem norwegischen Erstligisten Molde FK aktiv. In der obersten Spielklasse Norwegens stand er 42 Mal auf dem Rasen und erzielte 15 Tore. Hinzukommen sechs Vorlagen. Außerdem war er mit den Norwegern europäisch aktiv und gewann den Pokal 2021 sowie die Meisterschaft 2022.

Union, das 2023/24 erstmals in der Vereinsgeschichte in der Champions League startet, hat zuvor bereits Abwehrspieler Diogo Leite vom FC Porto, Angreifer Mikkel Kaufmann vom FC Kopenhagen und Torwart Lennart Grill von Bayer Leverkusen verpflichtet. Hinzukommen mit Brenden Aaronson von Leeds United und dem Ex-Schalker Alex Kral weitere Leihgeschäfte.