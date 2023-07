Entscheidet ein Mega-Vertrag den Kane-Poker?

IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

FC Bayern oder Tottenham? Harry Kane steht vor einer wegweisenden Entscheidung

Der FC Bayern will Harry Kane von Tottenham Hotspur verpflichten, die Londoner ihren Superstar nur zu gerne behalten und nach Möglichkeit sogar mit dem 29-Jährigen über das Ende seines Vertrags im Sommer 2024 hinaus verlängern. Offen war lange, ob der vermeintliche Knallhart-Kurs der Spurs nur Säbelrasseln ist. Jetzt macht der Premier-League-Klub aber angeblich ernst.

Angeblich will Tottenham Harry Kane mit einem neuen Mega-Vertrag doch noch zum Verbleib überreden. Das berichtete der "Telegraph". Demnach sollen die Spurs einen Kontrakt vorbereiten, der dem zweitbesten Torjäger der Premier-League-Geschichte etwa 470.000 Euro pro Woche garantiert - das macht etwa 25 Millionen Euro pro Jahr. Eine Summe, für die sich die Bayern wohl mächtig strecken müssten.

Gut für den FC Bayern hingegen: Kane soll nicht besonders gewillt sein, der Verlockung zu erliegen und einen Wechsel zum FC Bayern weiterhin in Betracht ziehen.

Ein Verbleib aufgrund von wirtschaftlichen Rahmendetails sei "unwahrscheinlich", heißt es. Vielmehr wolle Kane die Perspektive auf Titel aufgezeigt bekommen. Auch wenn seine Zeit in London durchaus erfolgreich war, konnten die Spurs und Kane gemeinsam noch nie eine Trophäe erringen. Beim deutschen Serienmeister in München scheint zumindest der Gewinn der Schale hingegen nur Formsache zu sein.

Dass man in London dennoch weiter um Kane kämpft, bestätigte am Montag auch Neu-Coach Ange Postecoglou auf seiner Antritts-Pressekonferenz.

Tottenham-Coach betont den Wunsch nach Erfolg

"Harry ist bereits jetzt eine bedeutende Figur in der Geschichte dieses Vereins, er ist einer der besten Spieler der Welt. Ich will, dass er hier bleibt und ich will diesen Klub erfolgreich machen. Ich bin mir sicher, dass er das auch will", sagte der Australier.

Er habe keine Garantien dafür, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft den Verein nicht verlässt, wolle aber das Gespräch suchen und "wissen, was er will, um diesen Verein erfolgreich zu machen. Und dann werden wir auf den Trainingsplatz gehen und es in die Tat umsetzen".

Auffallend: Postecoglou betont gleich mehrfach den Wunsch nach "Erfolg". Das Puzzlestück, das Kane bei seinem Haus-und-Hof-Klub fehlen soll.