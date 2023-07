Hoffnung für Bayern: Neuer zurück auf dem Trainingsplatz!

IMAGO/Ulrich Wagner

Bayern-Torwart Manuel Neuer steht nach seiner schweren Unterschenkel-Verletzung wieder auf dem Trainingsplatz

Er ist wieder aufm Platz! Manuel Neuer hat am Dienstagvormittag eine erste, zarte Einheit an der Säbener Straße absolviert. Twitter-Aufnahmen zeigen den Nationaltorwart auf dem Trainingsgelände der Münchner beim lockeren Aufgalopp. Und: Neuer hat die Torwart-Handschuhe an.

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, Neuer habe in der Reha einen Rückschlag erlitten, seine Teilnahme am Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee (Start am Samstag) und an der Japan-Tour der Münchner (ab 24. Juli) sei fraglich. Der 37-Jährige trat diesen Berichten am Montag entgegen, als er am Krankenhaus Barmherzige Brüder zur obligatorischen internistischen Untersuchung vorfuhr.

Manuel Neuer is training on the pitch today [🎥 @itstheicebird]pic.twitter.com/CdSJYNNVxB — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 11. Juli 2023

FC Bayern: Manuel Neuer versucht Zweifel zu zerstreuen

"Mir geht's super", sagte der Bayern-Kapitän gut gelaunt: "Mein Bein ist besser geworden, es ist ja mehr Zeit vergangen." Neuer hatte sich nach dem deutschen WM-Debakel in Katar im Ski-Urlaub den linken Unterschenkel gebrochen, fiel bis Saisonende aus. Zwischenzeitlich wurde ein erfolgreiches Comeback des Torwarts infrage gestellt.

Die Bilder von der Säbener Straße dürften den Bayern-Fans und Trainer Thomas Tuchel nun Hoffnung machen, dass Neuer bis zum Bundesliga-Start bei Werder Bremen völlig fit ist. Tuchel plant fest mit der etatmäßigen Nummer 1 - und hätte mit einem unfitten Neuer auch ein echtes Torwart-Problem an der Backe.

Ohne Neuer hat Tuchel ein Problem

Denn: Neuer-Stellvertreter Yann Sommer will weg - Inter Mailand lockt den Schweizer und ist bereit, ein paar Millionen Euro (die Rede ist von sechs) zu überweisen. Dem langjährigen Ersatztorwart Sven Ulreich trauten die Verantwortlichen schon im Januar nicht die Rolle als alleinige Nummer 2 zu, weswegen der deutsche Meister Giorgi Mamardaschvili vom FC Valencia auf dem Zettel hat.

Problem: Den Georgier wollen die Bayern eigentlich erst 2024 als Mann für die Zukunft verpflichten. Und ob Mamardaschvili schon diesen Sommer kommen könnte, hängt zudem davon ab, welchen Preis der FC Valencia aufruft.