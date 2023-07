Nächster VfB-Transfer kurz vor Abschluss

IMAGO/H. Langer, H. Langer

Woo-yeong Jeong steht vor einem Transfer zum VfB Stuttgart

Das Wechsel-Tauziehen um Woo-yeong Jeong ist offenbar beendet. Wie mehrere Medien berichten, befindet sich der Flügelspieler beim Medizincheck des VfB Stuttgart.

Bundesligist VfB Stuttgart ist kurz davor, einen weiteren Neuzugang zu präsentieren. Woo-yeong Jeong vom SC Freiburg soll sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Dienstag zum Medizincheck in Stuttgart befinden. Anschließend soll der 23-Jährige einen Vertrag bei den Schwaben unterschreiben.

Dem Vernehmen nach überweist der VfB drei Millionen Euro an den Liga-Konkurrenten. Klub und Spieler seien sich schon länger einig gewesen, es hakte noch an den Modalitäten. Der Vertrag soll auch Boni beinhalten, die sich auf einen möglichen Militärdienst beziehen. Männer können bis zu ihrem 27. Lebensjahr in Südkorea eingezogen werden, durch sportliche Erfolge im Nationalteam kann die Dauer aber eingekürzt werden.

Woo-yeong Jeong wiedervereint mit Sebastian Hoeneß

In Stuttgart trifft Jeong auf einen alten Bekannten. Mit Trainer Sebastian Hoeneß arbeitete der Südkoreaner 2019/20 bei der Zweitvertretung der Bayern in der 3. Liga zusammen.

Jeong gilt als laufstarker Spieler, der variabel auf den Flügeln und als hängende Spitze einsetzbar ist. In 85 Bundesligapartien erzielte er zehn Tore und vier Assists. In der zurückliegenden Spielzeit kam er auf 26 Einsätze, allerdings oft als Joker.

Einen möglichen Abgang hatte Freiburg-Trainer Christian Streich thematisiert. "Wenn er weggeht, ist es schade", sagte Streich beim Trainingsauftakt. "Wenn er bleiben würde, wäre ich zufrieden, weil ich den Woo-yeong schätze."

Sein Spieler habe in der letzten Saison "nicht so viel Spielzeit gehabt", so Streich "Er ist jung, er will sich auf dem Platz zeigen", sagte Streich über den südkoreanischen Nationalspieler. Es sei für die Profis manchmal dann "schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen."

Der VfB Stuttgart hat als externe Zugänge bisher nur Jovan Milosevic (Vojvodina) und Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC) verpflichtet und ist noch auf der Suche nach einem neuen Stammkeeper. Jüngst wurde bekannt, dass der Klub dank des Transfer von Tiago Tomas zum VfL Wolfsburg eine Millionensumme als Bonus erhält.