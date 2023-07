Medien: FC Bayern bekommt harte Konkurrenz im Kane-Poker

IMAGO/Simon Traylen

Harry Kane bestimmt derzeit die Schlagzeilen rund um den FC Bayern

Die Wasserstandsmeldungen bei Stürmerstar Harry Kane und seinem womöglich bevorstehenden Mega-Transfer zum FC Bayern reißen nicht ab. Nachdem in ersten Medienberichten schon von einer möglichen Einigung geschrieben wurde, nun eine weitere Kehrtwende: Mit Paris Saint-Germain soll ein weiteres europäisches Schwergewicht am Torjäger der Tottenham Hotspur dran sein.

Aufgeploppt war diese Meldung zunächst im französischen Online-Portal "PSGCommunity", ehe sie sich am Dienstag wie ein Lauffeuer auch nach England und Deutschland verbreitete.

Kane soll der Quelle zufolge der Wunschstürmer von Luis Enrique sein, der als neuer Cheftrainer bei dem Pariser Star-Ensemble präsentiert worden war.

Es soll sogar schon direkte Gespräche zwischen PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi und den Beratern des Spurs-Kapitäns gegeben haben, heißt es weiter.

Doch damit nicht genug: Diese ersten Verhandlungen sollen sogar vor Ort in Paris stattgefunden haben. Dabei soll auch Harry Kane Bruder Charlie anwesend gewesen sein, der als einer der wichtigsten Berater des Superstars gilt.

Fünfjahresvertrag für Harry Kane geboten?

Laut "PSGCommunity" hat sich der französische Meister mit einem Mega-Angebot möglicherweise sogar schon in die Pole Position bei dem 29-Jährigen gespielt. 16 Millionen Euro netto soll Kane nämlich bei Pairs Saint-Germain verdienen, die Vertragsofferte soll eine Laufzeit von fünf Jahren haben.

Schlagkräftige Argumente, die es auch dem FC Bayern noch einmal sehr schwer machen könnten, den Kapitän der englischen Nationalmannschaft dennoch von einem Wechsel in die Bundesliga zu überzeugen.

Erst kurz zuvor hatte es noch geheißen, Kane habe sich bereits für den Schritt zum deutschen Rekordmeister nach München entschieden.

Mehr dazu: Bayern-Wechsel? Kane hat angeblich Entscheidung getroffen

Theoretisch wäre der englische Weltklasse-Stürmer eine passende Nachfolge-Lösung, sollte Superstar Kylian Mbappé den Parier Renommierklub tatsächlich in diesem Sommer verlassen. Auch dazu mehrten sich in den letzten Tagen die Spekulationen.

Der FC Bayern muss sich also weiterhin mächtig strecken, um seinen Wunschstürmer Nummer eins am Ende dieses zähen Pokers doch noch an die Isar zu bekommen.

Bis dahin sind weitere Wendungen alles andere als ausgeschlossen. Alle News zum Transferpoker um Harry Kane gibt es hier zum Nachlesen.